Stadtrat leitet Abwahlverfahren ein: Schlake nicht mehr im Amt

Urnengang fällt weg

+ Martin Schlake

Twistringen - Von Theo Wilke. Im Juni 2014 überraschend mit sogar 73,2 Prozent vom Volk gewählt, ist der weiterhin erkrankte Martin Schlake (54) nicht mehr hauptamtlicher Bürgermeister in Twistringen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einstimmig die Einleitung des Abwahlverfahrens beschlossen. Weil Schlake noch am Abend seinen Verzicht erklärt hat, müssen die Twistringer nicht an die Wahlurne.