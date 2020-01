CDU mit „schlagenden Argumenten“ für zwei Sporthallen

Twistringen - Von Theo Wilke. Kein Verständnis hat die CDU im Twistringer Stadtrat dafür, dass Bündnisgrüne und Die Linke im Februar das Haushaltspaket 2020 ablehnen wollen, weil die Mehrheit sich für den Neubau von zwei Einfeld-Sporthallen zur langfristigen Sicherung der Schulstandorte Am Markt und in Scharrendorf entschieden hat. Es gebe „schlagende Argumente“ dafür, betont Peter Dünzelmann, Vorsitzender des Finanzausschusses.

Gemeinsam mit seinem Vertreter Albert Rasche sowie den Fraktionskolleginnen Silke Dubbert, selbst dreifache Mutter, Marlies Meyer, fünffache Mutter und dreifache Oma, und Katrin Schwarze, dreifache Mutter, hat sich Dünzelmann die Mühe gemacht, die Gründe für die beiden Sporthallen aufzuarbeiten.

Der Haushalt liege bereits als ausgeglichener Entwurf vor. Nur Heinfried Dießelberg (Die Grünen) habe im Finanzausschuss abgelehnt, dessen Sprecher Hermann Niederwestberg habe sich der Stimme enthalten, so die CDU zum Schwerpunktthema.

Die Ratsgruppe Bündnis90/Die Grünen/Die Linke möchte bekanntlich eine Zwei-Feld-Sporthalle an der Hohen Straße und sie geht laut Dünzelmann „von unnötigen Mehrkosten im Millionenbereich“ aus. Dabei werde nicht dargestellt, um wie viele Millionen es sich nachweisbar handeln soll, kritisiert Dünzelmann. Die CDU habe hier eine völlig andere Auffassung.

Und das wird mit Zahlen belegt. „Albert Rasche ist alle Strecken zwischen den Schulstandorten und der alten Turnhalle abgefahren“, erläutert Dünzelmann.

Für die zwei Sporthallen spricht aus CDU-Sicht Folgendes:

Unnötige Buskosten

135 Grundschüler (sechs Klassen) aus Scharrendorf müssten zum Sportunterricht langfristig nach Twistringen hin- und zurückgefahren werden. Die CDU hat errechnet, dass bei je 19 Kilometern Strecke und 40 Schulwochen im Jahr unnötige Buskosten von 11 400 Euro entstünden – weil die Stadt pro Kilometer Fahrtkosten in Höhe 2,50 Euro zahlen muss. Bei 25 Jahren und einer Preissteigerungsrate von zwei Prozent ergebe sich ein Aufwand von insgesamt 383 848 Euro, ohne Zusatzkosten durch das anstehende Klimapaket.

Grunderwerb

Insgesamt 420 610 Euro kostete der Grunderwerb in Scharrendorf und an der Bahnhofstraße (NKD), einschließlich Neben- und Abbruchkosten. Diese Kosten für die beiden Sporthallen wären langfristig durch die eingesparten Fahrtkosten komplett finanziert. Die Niedrigzinsphase unterstütze dies nachhaltig.

Umweltschutz

Umweltschutz muss angesichts der Investitionen besonders beurteilt werden. Bündnis90/Grüne und Linke würden dieses Thema gar nicht berücksichtigen. Jeder Bürger möge für sich beurteilen, was der tägliche Busverkehr auf Dauer an Umweltschäden verursache.

Stundenausfall

Sehr wichtig: Ausfall von Sportstunden durch unnötige Busfahrten. In Twistringen müssten die jüngsten Schulkinder aber auch bei jedem Wetter zum Sportunterricht an die Hohe Straße pilgern. Die Grundschulen Scharrendorf und Twistringen werden von 399 Kindern besucht. Etwa zwei Sportstunden dürften monatlich durch Marsch- und Fahrzeiten nicht stattfinden. Damit fällt rund ein Viertel des Sportunterrichts für alle Schüler aus.

„Für uns als CDU-Fraktion ist das eine unverantwortliche Situation, die von Bündnis90/Grüne und Die Linke für die Zukunft dauerhaft zementiert werden soll“, betont Peter Dünzelmann. Eltern und Lehrer wüssten, wie wichtig Bewegung und Sport gerade in der heutigen Zeit für die Schüler seien.

Bei gründlicher Überlegung sollte eigentlich jedes Ratsmitglied der Zwei-Hallen-Lösung zustimmen. Dies gelte besonders mit Blick auf die künftige Ganztagsschule.

Dass Bündnisgrüne und Die Linke bereit waren, für den Erhalt des (inzwischen abgerissenen Grohe-Hauses) sehr viel Geld auszugeben, gegen den eindringlichen Rat des Architekten, hat die CDU erstaunt. Ob und in welchem Umfang durch die zwei Sporthallen tatsächlich Mehrkosten entstehen, hängt für die CDU nicht zuletzt von der möglichen Bezuschussung und den Baukosten ab. Jetzt schon eine Aussage dazu zu treffen, sei unseriös. „Für Kinder und Lehrer bietet eine Sporthalle in Grundschulnähe eindeutig große Vorteile, die sich auch umweltmäßig nachhaltig positiv auswirken“, so die CDU.