Von Schlag zu Schlag mutiger

Rüssen - Von Sabine Nölker. Fernab vom Trubel und der Hektik des Alltags liegt der Akazienhof in Rüssen. Dort gibt es drei bis vier Mal im Jahr einen Bildhauerkurs für Kreative und Interessierte. Die Veranstalter sind die gebürtige Twistringerin Anke Grote und der Hamburger Egon Hartwig. Auch das vergangene Wochenende verbrachte das Duo mit einer kleinen Gruppe auf dem Hof – gemeinsam waren die Teilnehmer kreativ und erschufen Skulpturen aus Sandstein.

Idylle pur, das ist das Erste, was dem Besucher auffällt, wenn er am Akazienhof aus dem Auto steigt. Leise ist plätscherndes Wasser zu hören, die Vögel zwitschern. Ein paar Pferde schauen mit neugierigem Blick. „Genau das richtige Ambiente für unsere Workshops“, sagt Grote. Denn an den drei Tagen sollen die Teilnehmer nicht nur in die Kunst des Bildhauens eingeführt werden, sie sollen auch die Seele baumeln lassen und zur Ruhe kommen können. „Deshalb ist es auch wichtig, nicht zwischendurch nach Hause zu fahren“, fügt die Twistringerin hinzu.

Unter ihren Schülern sind auch immer wieder Einheimische. Um komplett zu entspannen und die Gemeinschaft der Teilnehmer genießen zu können, würde eine Unterbrechung nur stören.

Seit 20 Jahren bietet Grote Bildhauer-Workshops an, seit elf Jahren gemeinsam mit Hartwig.

Der 70-Jährige geht in seinem Hobby auf. „Bildhauen kann jeder lernen“, ist sich der Hamburger sicher. „Viele unserer Teilnehmer haben keine Ahnung davon, besitzen weder ein Zeichentalent noch die Gabe des räumlichen Denkens.“ Aber am Ende nimmt jeder eine Skulptur mit nach Hause.

„Wir haben einen Steinbruch in der Nähe von Hildesheim gefunden, wo wir Sandstein kaufen“, erläutert Grote. Dieser sei gerade für Anfänger sehr gut geeignet, da er nicht zu fest ist. Daraus können sich die Kursteilnehmer einen Stein aussuchen. „Das dauert, weil ich sie auffordere, ihn von allen Seiten zu betrachten und zwar so lange, bis sie etwas in ihm erkennen“, fügt Hartwig hinzu. Ausgestattet mit einer Schutzbrille und Handschuhen gibt es eine Einweisung in das Werkzeug. „Und dann wird es spannend, die Teilnehmer haben das erste Mal den Meißel in der Hand und hauen vorsichtig mit dem Holzhammer dagegen.“

Alle werden von Schlag zu Schlag mutiger, Grote und Hartwig geben Hilfestellung und Ratschläge.

Die Frauen und Männer kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Viele werden zu Dauergästen und kommen mindestens einmal im Jahr. So wie der Hamburger Olaf Gabers, der seit zehn Jahren die Termine bucht. „Schon nach dem ersten Mal war ich infiziert“, erklärt er offen. Er sei gleich nach Köln gefahren, um dort das nötige Werkzeug zu kaufen, und geht der Kunst des Bildhauens auch dort nach. „Aber nicht so intensiv wie hier.“ In Rüssen habe er viel mehr Ruhe. „Hier bekomme ich den Kopf frei, tanke auf.“ Und deshalb verpasse er auch keinen Kurs.

Die Twistringerin Siegrid Hasselmann ist seit drei Jahren dem Bildhauen verfallen. „Aber zu Hause schaffe ich es nicht“, gibt sie zu. Sie habe etwas gesucht, bei dem sie Entspannung findet, und wo ich auch aktiv sein kann. Inzwischen lässt sie sich von der Familie und Freunden Gutscheine für den Workshop schenken.

Die Dritte an diesem Wochenende ist die Besitzerin des Akazienhofes, Barbara Möllers. Auch sie hat Blut geleckt und ist zum zweiten Mal dabei. „Die Ruhe, kreativ sein, uns verwöhnen lassen, das ist etwas ganz Besonderes für uns“, sind sich die drei einig.

Anke Grote ist gemeinsam mit ihrer Schwester Cornelia Thöle während des Workshops für das Catering zuständig. „Vom Frühstück über Mittag und Kaffee bis zum Abendessen werden wir hier mit leckeren Speisen verwöhnt“, lobt Möllers.

Die Gruppen werden bewusst klein gehalten. Höchstens acht Teilnehmer, sonst werde es zu hektisch. „Die Seele baumeln lassen, und die Natur genießen und ganz nebenbei eine eigene Skulptur schaffen“, das sei das Konzept des Duos.

Mehr Infos gibt es im Internet

www.skulpturen-schlagen.com