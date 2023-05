Schaulustige: Feuerwehr ärgert sich nach Brandeinsatz in Twistringen

Von: Sabine Nölker

Feuerwehr-Einsatz in Twistringen – Schaulustige behinderten die Einsatzkräfte. © Sabine Nölker

Am Freitagabend ist es in Twistringens Innenstadt zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Schaulustige behinderten die Einsatzkräfte.

Twistringen – Am Freitagabend hat ein Feuer im Stadtkern von Twistringen einen Schaden in sechsstelliger Höhe angerichtet (wir berichteten). Ein Zwölfjähriger soll dort zunächst eine Mülltonne angezündet haben. Von dort griffen die Flammen auf ein Auto über und beschädigten Teile des Wohn- und Geschäftshauses, in dem auch Möbel Koopmann untergebracht ist. Verletzt wurde dabei niemand. Dem Eingreifen etlicher Feuerwehrkräfte ist es zu verdanken, dass der entstandene Schaden nicht noch wesentlich höher ausgefallen ist. Auch Kreisbrandmeister Michael Wessels und Bürgermeister Jens Bley machten sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Feuerwehreinsatz in Twistringen: „Schaulustige liefen munter durch die Einsatzstelle“

Im Nachgang allerdings ärgerten sich einige der Beteiligten über das Verhalten einiger Schaulustiger. Denn der Großeinsatz an prominenter Stelle im Stadtkern lockte eine große Anzahl an Menschen an, die das Geschehen nicht nur aus sicherer Entfernung betrachteten. „Das kann ich so bestätigen“, sagte etwa Feuerwehr-Pressesprecher Jens Meyer, „viele Schaulustige liefen munter durch die Einsatzstelle und behinderten zum Teil die Einsatzkräfte.“

Zwei Faktoren hätten dabei eine Rolle gespielt: Zum einen seien gerade in der Frühphase des Einsatzes nur wenige Polizisten vor Ort gewesen, die eine Absperrung hätten einrichten können. Zum anderen, so Meyer, habe die Feuerwehr keine freien Kräfte für eine eigene Absperrung gehabt, da sie mit den Löscharbeiten ausgelastet gewesen sei. Das führte offenbar dazu, dass einige der Schaulustigen, darunter auch Kinder, zwischen den Fahrzeugen der Feuerwehr herliefen und sogar im Wege gestanden haben sollen. Meyer bezeichnete das Verhalten der Menschen als „ungewöhnlich“.

Kommentar: Eine Gefahr für sich und andere Als das Möbelhaus Koopmann in Twstringen am Freitag in Gefahr war, den Flammen zum Opfer zu fallen, und die Feuerwehrkräfte alles dransetzten, um dies zu verhindern, standen unzählige Kinder und Erwachsene den Einsatzkräften im Weg. Sie liefen zwischen Schläuchen und Einsatzfahrzeugen hin und her, einer hatte sogar eine Tüte Chips in der Hand. Damit setzten sie sich und die Einsatzkräfte einer Gefahr aus, die schlimm hätte enden können. Und das nur, um nichts zu verpassen oder um alles mit dem Handy zu fotografieren und zu filmen. Die Kinder waren sich der Gefahr gar nicht bewusst, der sie sich in dem Moment ausgesetzt hatten. Den Eltern jedoch sollte man mehr Verantwortungsbewusstsein und Verstand zutrauen. Großer Dank und großes Lob gebührt den Einsatzkräften, die trotz Anspannung mit den Gaffern umsichtig umgegangen sind. Von Sabine Nölker

Auch der Bürgermeister äußerte sich auf Anfrage der Kreiszeitung zu den Geschehnissen. „Schaulustige haben sich nach meinem Verständnis innerhalb des Einsatzraumes befunden, was die Bewältigung der Lage für die Feuerwehr, die Rettungskräfte wie auch für die Polizei erschwert hat“, erklärte Bley schriftlich. Seiner Meinung nach sei mehr Rücksichtnahme geboten gewesen. Er lobte jedoch auch: Passanten, die er selber um das Verlassen des Einsatzraumes bat, seien dieser Bitte „ohne Weiteres nachgekommen“.