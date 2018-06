Schwedenhaus für die Kinder an der Scharrendorfer Schule

Mobilbauten kommen an

+ © Wilke Die ersten Module für die Mobilklassen an der Schule in Scharrendorf sind am Morgen eingetroffen. © Wilke

Scharrendorf - Von Theo Wilke. Die größte Raumnot für die Twistringer Grundschule am Markt wird nach den Sommerferien vorbei sein. Am Mittwochmorgen trafen an der Außenstelle in Scharrendorf die ersten von 17 Modulen für die Mobilklassen ein.