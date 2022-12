Sanierung der Ortsdurchfahrt erst 2024

Von: Katharina Schmidt

Entlang der B51 hängen Banner an einigen Häusern. © Schmidt

Die Sanierung der Twistringer Ortsdurchfahrt kommt erst 2024. Derweil zieht eine Plakataktion an der Bundesstraße Blicke auf sich.

Twistringen – Der anvisierte Starttermin für die Sanierung der B 51 in Twistringen rückt abermals nach hinten. Nun soll es erst 2024 losgehen. „Im Jahr 2023 laufen aber die bauvorbereitenden Schritte sowie die umfassenden vorbereitenden Maßnahmen“, berichtet Lisa Hustedt, Pressesprecherin der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg.

Das Thema kochte in den letzten Tagen in Twistringen hoch. Anwohner kritisierten die Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt. Konkret ging es ihnen um eine Regenrinne, die an ihren Häusern entlang verlaufen sollte. Abgesehen davon, dass sie nicht über eine Rinne steigen wollen, um in ihr Haus zu gelangen: Was, wenn die Rinne das Wasser bei Starkregen nicht mehr fasst und die Hauswände Feuchtigkeit ziehen?

Banner: „Rettet unsere Häuser vor dieser Fehlplanung“

„Hilfe! Rettet unsere Häuser vor dieser Fehlplanung bei der B 51-Sanierung“, prangt auf Bannern, die sie entlang der Bundesstraße (Straßenseite gegenüber dem Rathaus) aufgehängt haben. Weiter steht darauf: „Das Regenwasser läuft Richtung Haus zur geplanten Regenrinne neben der Hauswand. Das geht so nicht! Die Politik muss umdenken und handeln!“

Die Kreiszeitung hat am Donnerstagmittag eine Presseanfrage zu den Sorgen der Anwohner an die Straßenbaubehörde gestellt. Am Folgetag kam die Antwort – mit guten Nachrichten für die Anwohner: Die Rinne soll woanders hinkommen.

Anpassung aus technischen Gründen

„Die baulichen Ausführungen der Planungen für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Twistringen im Zuge der Bundesstraße B 51 werden aus technischen Gründen angepasst. So hat es konkret im Bereich des Rathauses, entlang der Lindenstraße, eine technische Umplanung bei den Nebenanlagen gegeben“, schildert Pressesprecherin Lisa Hustedt. Diese hänge mit jüngsten Ergebnissen, unter anderem in Bezug auf geplante Kanalerneuerungsmaßnahmen des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands, zusammen. Auch die Entwässerung der Gehwegflächen ändere sich. „So erfolgt die Entwässerung nicht mehr in die Richtung der Grundstücke.“

Ein Vor-Ort-Termin mit den Anwohnern des betroffenen Bereichs, um die überarbeitete Planung zu erläutern, ist laut Lisa Hustedt bereits in Vorbereitung.

Im Namen der Landesbehörde weist sie darauf hin, „dass es in der Vergangenheit bereits mehrere Informationstermine und -möglichkeiten zur Maßnahme gab und es auf dem jüngsten dieser Treffen im November einen guten und konstruktiven Austausch – ebenfalls mit der Twistringer Politik – gegeben hat.“

Bei diesem Termin sei erläutert worden: Selbst wenn die Entwässerung der Gehwegflächen in die Richtung der Häuser erfolgen würde, wären die dort vorgesehenen Entwässerungseinrichtungen ausreichend und es wären keine Schäden an den Fassaden zu erwarten.

Die Anwohner sind sich da nicht so sicher. Neben ihren Sorgen hat auch das Gefühl der Enttäuschung zu der Plakataktion angetrieben. Sie haben sich bezüglich der Sanierungsplanungen, die schon seit Jahren laufen, nicht ausreichend informiert und mitgenommen gefühlt. Und das, obwohl der Gehweg zum Großteil auf ihrem Privatgrund verläuft und sie ihn teils seit Jahrzehnten fegen.

Frank Hammann hatte am Mittwoch im Twistringer Ortsrat, in dem er Mitglied ist, deutlich gemacht, dass in seinen Augen sogar ein Verfahrensfehler vorliege. Seiner Ansicht nach hätte der Ortsrat zu den Planungen gehört und insbesondere über Änderungen informiert werden müssen. In einer ersten Infoveranstaltung zu dem Thema war die Rinne nämlich noch nicht direkt an den Häusern eingezeichnet gewesen.

Bürgermeister Jens Bley hingehen sieht keinen Grund dafür, dass ein Verfahrensfehler vorliegen könnte. Die Möglichkeit zur Beteiligung habe für die Anwohner hinreichend bestanden – auch nach der Änderung der Position der Regenrinne ganz am Anfang. Die Politik sei ebenfalls am Verfahren beteiligt worden. Selbstverständlich sei der Stadt wichtig, die Anwohner mitzunehmen, sagt Bley, und verweist auf die Infoveranstaltungen zusammen mit der Straßenbaubehörde.