B51, Klinik, Windkraft: Große Projekte sind Thema im Ortsrat

Von: Katharina Schmidt

Die Sanierung der B51 wird sich voraussichtlich auch auf die umliegenden Ortschaften auswirken. © Privat

Die Sanierung der B51, Windkraft, Zentralklinik: Es waren große Themen, die nun im Altenmarhorster Ortsrat angesprochen werden. Denn die Projekte wirken sich auch auf die Twistringer Ortschaften aus.

Twistringen – Die Sanierung der Bundesstraße (B51) in Twistringen soll voraussichtlich im Frühjahr 2024 starten. „Das ist schon ein riesen Ding, was da vor der Tür steht“, sagte Twistringens Bürgermeister Jens Bley am Mittwochabend im Ortsrat Altenmarhorst. Zwar führt die B51 nicht direkt durch Marhorst, die Sanierung wird sich aber vermutlich auch dort bemerkbar machen.

Durch die Umleitungen werde der Verkehr in den umliegenden Ortschaften zunehmen, prognostizierte Bley. Die Sanierung der B51 auf dem Stück von der Bäckerei Weymann bis zur Sulinger Straße erfolge in vier Bauabschnitten. „Das ganze Paket“ dauere nach jetzigem Planungsstand ungefähr zweieinhalb Jahre.

Zweieinhalb Jahre, die nicht nur für Autofahrer, sondern auch die Geschäfte vor Ort mit erheblichen Einschränkungen verbunden sein werden – das wurde im Ortsrat deutlich. Federführend bei der Sanierung ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Die B51-Baustelle in Twistringen fällt aller Voraussicht nach mit dem Bau des Zentralkrankenhauses in Borwede zusammen. „Wir haben die förmliche Beteiligung jetzt abgeschlossen“, verkündete Bley bezüglich des Bauleitverfahrens für die Klinik. Läuft alles glatt, soll der Twistringer Rat den Satzungsbeschluss noch in diesem Monat fassen.

Windenergie: Wichtige Beschlüsse stehen an

Wichtige Beschlüsse stehen auch in Zusammenhang mit der Windenergie an. Bis zu 36 neue Windräder könnten in Twistringen entstehen. Unter anderem auch in Marhorst: Nordwestlich des Ortes beabsichtigt die Kirchdorfer Firma Westwind bis zu 19 neue Anlagen aufzustellen. Laut Bley sollen im nächsten Bauausschuss die Aufstellungsbeschlüsse beraten werden. Windenergie sei ein bedeutendes Thema, so der Bürgermeister. „Und ich bin froh, dass wir in Twistringen die Möglichkeit haben, uns damit auseinanderzusetzen.“

Ein Thema, mit dem sich die Stadt auseinandersetzen muss, ist auch die Kinderbetreuung. „Wir haben gerade unseren Kindergarten an der Werner-von-Siemens-Straße fertig gebaut, in der Hoffnung, wir haben dann Ruhe. Haben wir aber nicht“, erklärte Bley. Die Stadt müsse weitere Plätze schaffen. Das habe mit Zuzug zu tun, aber auch mit einem gesellschaftlichen Wandel. Häufig müssten beide Elternteile arbeiten. In Marhorst ist der Bau eines neuen Kindergartens mit vier Gruppen angedacht. Das jetzige Gebäude des Kindergartens soll dann anderweitig genutzt werden – womöglich könnte dann der lang gehegte Wunsch vom Dorfgemeinschaftshaus in Erfüllung gehen.

Dort, an der Marienstraße, gibt es ein Buswartehäuschen, das gleichzeitig ein Durchgang ist. Das wird nicht nur von Kindergartenkindern genutzt, sondern stellt auch eine Verbindung zu den Sportplätzen her. „Es gibt vermehrt Kinder, die durch dieses Bushaltehäuschen durchlaufen und die Marienstraße queren“, erklärte Ortsbürgermeister Andreas Beuke. Und fragte, „ob es nicht die Möglichkeit gäbe, dort einen Zebrastreifen zu installieren, um ein bisschen mehr Sicherheit zu gewährleisten.“

Könnte ein Zebrastreifen hier für mehr Sicherheit sorgen? © Privat

Ortsratsmitglied Michael Borchers führte aus: „Die Pkws meinen es gut und halten an, damit die Kinder über die Straße gehen können.“ Dadurch würden die Kinder es allerdings falsch lernen. Er warnte vor gefährlichen Situationen: „Fünf Autos halten an, das sechste macht es nicht...“

Laut Bley könnte es schwierig werden, einen Zebrastreifen zu bekommen, „da geht es dann immer um mögliche Querungen in der Stunde“. Er warf den Vorschlag in den Raum, zusätzliche Schilder aufzustellen. Aus dem Ortsrat kam außerdem die Anregung, auf der Fahrbahn Markierungen anzubringen.

Verkehrstechnisch beschäftigt den Ortsrat auch die Vechtaer Straße. Ortsbürgermeister Beuke gab die Sorge aus der Bevölkerung darüber weiter, dass viele Autos von Twistringen aus viel zu schnell in den Ort hereinfahren würden. Eine Idee ist, ein Gerät aufzustellen, das die Geschwindigkeit misst und Raser mit einem böse guckenden Smiley straft. Die Stadt hat laut Bley ein solches Gerät, „wir versuchen mal, es da hinzubringen“.

Ortseingang, auf der Vechtaer Straße. © Schmidt

Von einem ganz anderen Verkehrsproblem berichtete Berthold Beuke: „Wir haben seit Corona die Situation, dass die Dehmse besonders viel genutzt wird. Ist ja auch schön und gut. Aber seitdem haben wir das Problem als Landwirte, dass wir manchmal nicht mehr auf die Felder kommen. Die kriegen die Autos immer so geschickt geparkt, dass die direkt auf der Feldeinfahrt stehen.“ Zum Zuckerrüben verladen habe er schon Trassenband aufhängen müssen. Er plädierte für mehr Rücksicht.

Ein großes Dankeschön sprach Andreas Beuke an diejenigen aus, die in letzter Zeit zum Beispiel beim Auskoffern des Bodens für die Verlängerung des Fußweges an der Marienstraße ehrenamtlichen Einsatz für die Ortschaft gezeigt haben. Auch die Brücke Maria am See wurde in Eigenleistung des Ortes fertiggestellt. Bei der Sanierung der Grotte fehlt nur noch die Bepflanzung.