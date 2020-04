Sanfter Tourismus muss noch warten

Corona legt auch Reiterhof lahm / Stadt gibt grünes Licht: Akazienhof Rüssen abgesichert

+ Der Blick von der Hof-Terrasse schweift hinüber ins Huntetal. Dahinter liegt Goldenstedt. Fotos: Theo Wilke

Rüssen - Von Theo Wilke. Die Frühlingssonne brennt seit Tagen auf Weiden und Wiesen. Am Rande des Hochwasserschutzgebietes Hunte liegt der Akazienhof Rüssen – beliebtes Ziel für Reiter, Radler und Naturliebhaber. Aber in Zeiten von Corona herrscht auch dort ungewohnte Ruhe. Ferienwohnungen stehen leer. In der Reithalle ist kaum Betrieb, und wenn, dann nur mit schützendem Abstand. „Ich hoffe, dass alles langsam wieder anläuft“, sagt Betreiberin Barbara Möllers. Aus wirtschaftlicher Sicht ist ihr indes nicht bange. Sie muss nicht davon leben.