Saisonstart fällt ins Wasser – erste Stornierungen

Twistringen – Das Twistringer Museum der Strohverarbeitung ist seit Mitte März geschlossen, und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Auch im April werden sich die Türen am Kapellenweg wegen der Corona-Pandemie für Tagesgäste und Besuchergruppen nicht öffnen, erklärt der Vereinsvorstand.

Die Vernissage zur Kunstausstellung „Landschaft im Kontext von Raum und Zeit“ am kommenden Sonntag ist ebenso abgesagt worden wie das Konzert des Trios „Sax & Schmalz“ am 18. April. „Diese Veranstaltungen werden wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres nachgeholt“, berichtet Silke Perin, die städtische Beauftragte für Tourismus und Stadtmarketing im Rathaus. Auch die für den 20. April angesetzte Mitgliederversammlung werde nicht stattfinden können. Ob es den Tag der offenen Tür zum internationalen Museumstag am 17. Mai geben werde, sei noch fraglich.

Die Vorbereitungen auf die neue Saison waren bereits abgeschlossen, das Nähteam hatte in den Wintermonaten für den Museumsshop eifrig Strohartikel genäht, ein abwechslungsreiches Programm aus Sonderausstellungen, Konzertveranstaltungen und Aktionstagen für das Jahr war geplant, doch aus dem angekündigten euphorischen Start in die neue Saison wird nichts, betont Perin.

„Wir bedauern die Umstände sehr“, sagt Heinrich Brinkmann, 1. Vorsitzender des Museumsvereins. „Allerdings haben die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste sowie selbstverständlich auch die Gesundheit unserer ehrenamtlich Aktiven oberste Priorität“, betonen Brinkmann und sein Stellvertreter Helmut Beneke in einer Stellungnahme. „Aus dieser Verantwortung heraus ist die Schließung nur die logische Konsequenz, die Dauer der Einstellung des Museumsbetriebes wird in Anpassung an die Lage stets neu bewertet und verantwortungsvoll abgewogen werden.“

Vor allem bei großen Seniorengruppen sei das Strohmuseum als Ausflugsziel äußerst beliebt. Es besitze im Gegensatz zu vielen anderen Sehenswürdigkeiten gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so lange am Stück mobil sein könnten, perfekte Voraussetzungen für einen gelungenen Ausflug, auch mit Rollator und Rollstuhl. Das Strohmuseum biete komplette Barrierefreiheit, vom Eingangsbereich bis zum uneingeschränkten Besuch der gesamten Dauerausstellung – mit einem Aufzug ins erste Obergeschoss. Nicht zuletzt können die Bewirtungsangebote direkt an Ort und Stelle in der gemütlichen Museumsdiele genutzt werden. Das laut Perin „Rundum-Sorglos-Paket“ habe sich in der Vergangenheit im gesamten norddeutschen Raum herumgesprochen.

Bis Mitte Februar lagen für die neue Saison schon mehr als 2000 Gästereservierungen vor. Jetzt laufen im Museumsbüro fast täglich Stornierungen auf, die gebuchten Führungen von rund 300 Besuchern der Monate März und April mussten gestrichen werden.

„Sollte sich die Schließung noch in die buchungsstarken Monate Mai und Juni hineinziehen“, betont Vorsitzender Heinz Brinkmann, „hätte das erhebliche Auswirkungen auf das Saisongeschäft des Museumsvereins“. Allein für die Spargelmonate hatten sich (Stand Mitte Februar) mehr als 1200 Gäste angemeldet. Doch es gibt auch hier erste Stornierungen. Letztlich entfällt auch das komplette Wochenendgeschäft. tw