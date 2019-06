Rumpeldipumpel: Kopfsteinpflaster auf der Twistringer Bahnhofstraße

Unbequem und gefährlich

+ © Michael Walter Was Franz-Rudolf Göbber und Anna Kunst hier machen, macht kaum ein anderer Radfahrer auf der Bahnhofstraße: Sie fahren auf der Straße. © Michael Walter

Twistringen - Kopfsteinpflaster ist vielleicht ganz schön. Aber auch ganz schön unpraktisch. Vor allem, wenn man nur auf zwei Rädern unterwegs ist. So wie Franz-Rudolf Göbber. Der 69-Jährige vom ADFC Twistringen ist praktisch täglich zwischen Scharrendorf und der Stadtmitte unterwegs. Und seit Jahren schon stört er sich am Zustand der Bahnhofstraße. Jetzt will er den nicht länger hinnehmen.