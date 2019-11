Twistringer Weihnachtsmarkt: Rudelsingen, Flammlachs und viel Hobbykunst

Am ersten Adventswochenende

Freuen sich auf den Weihnachtsmarkt: Birgit Hosselmann (l.) und Sabine Nölker.

Twistringen - Von Theo Wilke. Der Termin liegt in diesem Jahr sehr früh: Der Twistringer Weihnachtsmarkt wird bereits am ersten Adventswochenende (30. November/1. Dezember) im Innenhof der St.-Anna-Kirche veranstaltet. Im Pfarrzentrum werden sich dazu 15 Hobbykünstler präsentieren und im Innenhof mindestens 14 Anbieter, davon einige aus den Twistringer Ortschaften. Dazu laden die Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (GUT), die Stadt und die Pfarrei St. Anna ein.