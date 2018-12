Steller Straße, Ecke Schwarzer Weg in Twistringen: Hier möchte ein Investor aus Lingen ein Pflegezentrum errichten. - Foto: Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. „Der Investor soll ruhig kommen und an der Steller Straße das neue Pflegezentrum bauen. Die Stadt müsste dem Mann eigentlich den roten Teppich ausrollen – und keine Bauchschmerzen haben“, meinte Fritz Wüppenhorst im Hotel Zur Börse. Der FDP-Ortsrat reagierte damit in der Sitzung des Stadtrates als Zuhörer auf das Vorhaben einer vollstationären Einrichtung für junge und ältere Pflegebedürftige.

Vor Kurzem hatte der Ratsausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft das Thema aufs neue Jahr verschoben, weil es in den Ratsfraktionen noch Beratungsbedarf gibt.

Wir berichteten unter anderem darüber, dass im Ausschuss gefordert wurde, die Verwaltung solle auf keinen Fall die Planung aus der Hand geben. Stadtratsvorsitzender Rolf Meyer, der als Ausschussmitglied damals nicht als einziger seine Bedenken und „Bauchschmerzen“ gegenüber diesem Projekt geäußert hatte, erklärte Fritz Wüppenhorst, dass es jedem freigestellt sei, seine Kritik zu äußern.

Der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss hat laut Meyer entschieden, dass das Thema in der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsgremiums im Januar behandelt wird. „Dann wird auch der Investor anwesend sein, um noch offene Fragen aus dem Kreis der Ratsfraktionen zu beantworten“, so der Ratsvorsitzende.

Vor Weihnachten hat der Stadtrat grünes Licht gegeben für den neuen Bebauungsplan An der Straße zur Mühle in Abbenhausen, ebenso für die Wohnbauplanung westlich der Bremer Straße (B 51) im Bereich Krümpel sowie Werner-von-Siemens-Straße. In Borwede schafft der Rat die Voraussetzungen für eine Hundeschule. Schließlich gab es einstimmige Voten für den B-Plan Ehemalige Hutfabrik/Oberbecker Straße und die erste Änderung des B-Plans Gewerbe- und Industriegebiet Binghausen im Bereich Gemüse Meyer (wir berichteten).