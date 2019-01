Der rote Faden endet 2020

Seit einem Jahr läuft die Sprach-Kita in der Twistringer Pusteblume Kinder- und Familienzentrum der Lebenshilfe. Um die Kinder kümmern sich unter anderem Leiterin Roswitha Hormann (l.) und Martina Kloss. Foto: Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Seit gut einem Jahr läuft das vom Bund geförderte Programm „Sprachkita“ in der Twistringer Pusteblume Kinder- und Familienzentrum der Lebenshilfe Syke. Das Ziel: mit Kindern nicht nur sprechen, den Alltag regeln und Grenzen setzen, sondern richtig in den Dialog treten. „Das klappt inzwischen mal mehr und mal weniger. Auf jeden Fall geht es mehr ins Bewusstsein“, stellt Kita-Leiterin Roswitha Hormann zufrieden fest. „Ich erlebe das auch immer mehr“, bestätigt die zusätzliche Sprachkraft Martina Kloss.

Beratung, Begleitung und fachliche Unterstützung des Teams für eine „alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit“ zeigten schon Erfolge, heißt es weiter. Die Kita sei der ideale Ort, um die Sprachentwicklung der Kinder spielerisch anzuregen. An der Vechtaer Straße haben mindestens 30 Prozent der knapp 90 Jungen und Mädchen einen Migrationshintergrund. Dies war die Voraussetzung für die Genehmigung der Sprach-Kita.

„Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Meine Aufgabe ist es, Vorbild zu sein. Ich gehe in jede Gruppe, unterstütze die Erzieherinnen und zeige auch, wie es vielleicht besser geht“, skizziert Diplom-Sozialpädagogin Kloss aus Drebber. Und es sei wichtig, Kindern mehr Zeit zu widmen, sie nach ihrem Befinden zu fragen, etwa auch nach Elternhaus und Freizeit - und mehr Tür- und Angelgespräche mit Eltern zu haben, ergänzt Roswitha Hormann. Dies fördere den Umgang und den Dialog unter allen Beteiligten.

„Ich bin mitten im Geschehen, und die Kolleginnen sind sehr offen“, freut sich die 57-jährige Kloss. Sie bildet im Rahmen des Förderprogramms ein Tandem mit Roswitha Hormann. Die beiden fahren häufiger zu Fortbildungen und tragen auch ihre Erkenntnisse von Dienstbesprechungen und Studientagen in das 22-köpfige Kita-Team. Um auch eine andere Sichtweise beziehungsweise Blickwinkel auf die Kindergartenarbeit zu vermitteln.

Das Bundesprogramm lasse sich aber nicht 1:1 umsetzen, schränkt Martina Kloss ein. Es müsse individualisiert werden. „Ich nehme mir ein Stück weit die Freiheit und passe das ganze der Kita-Leitung und dem Team an.“ Nein, fügt sie gleich hinzu, sie sei nicht da, um den Erzieherinnen auf die Finger zu schauen, sie zu kontrollieren. Und Hormann betont: „Martina Kloss genießt das Vertrauen im Team.“

Die Sprachkraft habe das „Eis ein bisschen zum Schmelzen gebracht“, auch dadurch, dass sie ihre Unterstützung durch kleine Videos aus dem Kita-Alltag, etwa aus dem Morgenkreis, untermauere. Und dies werde den Erzieherinnen nicht aufgedrückt, sondern von ihnen selbst vorgeschlagen.

Kloss: „Es geht nicht darum, nur das Negative zu sehen oder zu sagen, was nicht geht, sondern es geht um die Stärkung des Teams. Und zu fragen: Was kann das Kind schon? Was können wir tun, um weiter zu helfen?“ Videoaufnahmen seien auch von Vorteil bei Elterngesprächen.

Hormanns Bilanz nach einem Jahr Sprach-Kita: „Gut, aber es braucht regelmäßige Absprachen. Unsere Sprachfachkraft hält den roten Faden und strukturiert, damit die Sprach-Kita gelebt wird.“ Anfangs, berichtet Kloss, sei die Erwartungshaltung ein Problem gewesen. „Den Zahn musste ich ziehen. Denn Sprach-Kita bedeutet nicht, ich mache das, sondern: Sprach-Kita sind wir alle.“

Das Bildungsprogramm endet am 31. Dezember 2020. „Und was dann?“, fragt die Kita-Leiterin. Wer würde dann den roten Faden halten. „Einiges wird bis dahin verankert.“ Aber Roswitha Hormann bleibt skeptisch, ob dann alles ohne zusätzliche Sprachfachkraft laufen wird. Und ob die personellen Ressourcen dafür ausreichen, auch in Zukunft altersintegriert sprachlich zu bilden, die Familien einzubinden und das inklusive pädagogische Handeln vernünftig umzusetzen.