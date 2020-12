Restlos glücklich – auch an Weihnachten

Weihnachten naht, und damit die Zeit des Genießens. Ob Würstchen mit Kartoffelsalat, Raclette oder Festtagsbraten: Der Tisch ist in vielen Familien reich gedeckt, immerhin geht Liebe bekanntlich durch den Magen. Nur: Dort landen viele Lebensmittel gar nicht. Stattdessen wandern sie in den Müll. Der Verein „Restlos Glücklich“ mit Sitz in Berlin kämpft gegen Lebensmittelverschwendung. Die erste Vorsitzende ist die gebürtige Twistringerin Leoni Beckmann.

Verein „Restlos Glücklich“ kämpft gegen Lebensmittelverschwendung

Eine zweite Chance für 48,88 Tonnen Nahrung

Was jeder einzelne tun kann, damit weniger im Müll landet

Twistringen – Weltweit landen jedes Jahr rund 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel im Müll. Das schildert Wenke Heuts, die bei dem Verein „Restlos Glücklich“ im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig ist. „Das Paradoxe ist: Ein Drittel davon wäre noch einwandfrei genießbar“, sagt sie. In Deutschland würden Jahr für Jahr rund 18 Millionen Tonnen weggeschmissen. „Das ist so viel, dass man damit eine Lastwagen-Karawane von Berlin bis nach Kapstadt befüllen könnte.“ Heuts bezieht sich auf die Studie „Das große Wegwerfen“ des WWF (World Wide Fund For Nature).

Zu krumm, abgelaufen oder falsch etikettiert

Gründe für die Verschwendung gibt es viele. Mal liegt es am Mindesthaltbarkeitsdatum, mal sind die Lebensmittel falsch etikettiert oder einfach nur krumm.

In den Augen von Leoni Beckmann, erste Vorsitzende von „Restlos Glücklich“, sollte Nahrung mehr wertgeschätzt werden. Daher hat die gebürtige Twistringerin 2015 zusammen mit ihrer Mitstreiterin Anette Keuchel und vielen ehrenamtlichen Helfern im Berliner Bezirk Neukölln das Lokal „Restlos Glücklich“ eröffnet. Laut Wenke Heuts war es das erste Lokal in Deutschland, in dem mit aussortierten Lebensmitteln gekocht wurde.

+ Die Gründerinnen Anette Keuchel und Leoni Beckmann © Andreas Chudowski

Das kleine Restaurant gibt es nicht mehr. Doch der Verein „Restlos Glücklich“ ist aktiver denn je. Knapp 30 Ehrenamtliche und zwölf Hauptamtliche engagieren sich dort.

„Noch immer werden mehrmals wöchentlich Lebensmittel wie krummes Gemüse, Brot vom Vortag oder falsch etikettierte Ware von kooperierenden Supermärkten gerettet und zu extravaganten Menüs verarbeitet – allerdings sind diese nun nicht mehr einer zahlenden Kundschaft vorbehalten“, berichtet Heuts. Um das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln zu stärken, habe sich der Verein in den vergangenen Jahren zunehmen auf Bildungsarbeit fokussiert.

Kochen mit geretteten Lebensmitteln

Die Mitglieder kochen bei Workshops mit dem geretteten Lebensmitteln und geben Tipps zur richtigen Lagerung. Der Verein bietet zudem Team-Events oder Vorträge zu Lebensmittelwertschätzung und klimaverträglicher Ernährung an. Dabei muss manches aktuell auf digitalem Weg stattfinden – Corona lässt grüßen.

„2020 haben wir durch direkte Bildungsarbeit wie Workshops und Aktionen etwa 4 0000 Menschen erreicht, ein Vielfaches über unsere Social-Media-Kanäle sowie Presse-Berichterstattung“, so Wenke Heuts. Sie hat noch weitere Erfolgszahlen parat: „Seit unserer Gründung haben wir 48,88 Tonnen Lebensmitteln eine zweite Chance gegeben. Ein weiter positiver Effekt sind die 2652 Kilogramm CO2, die in einem Jahr eingespart werden. Das entspricht 18 980 Autokilometern.“

Das ambitionierte Ziel des Vereins sei, gesunde, klimafreundliche Ernährung aus der Öko-Nische herauszuholen. „Lebensmittelwertschätzung soll Mainstream werden – doch bis es so weit ist, ist es noch ein weiter Weg.“

Weiter führt sie aus: „Weil Essen auch politisch ist, haben wir mit unseren Partnerorganisationen ,Too Good To Go‘, ,Sirplus‘ und ,Foodsharing‘ das Bündnis Lebensmittelrettung initiiert. Als starke Stimme für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln wollen wir den öffentlichen Diskurs mitgestalten.“

Auch in Schulen und Kitas aktiv

Der Verein arbeitet auch mit Schulklassen. In den vergangenen drei Jahren hat er an 78 Schulen 2076 Schüler zu Lebensmittelrettern ausgebildet. In Kitas und Vorschulgruppen sind Mitglieder ebenfalls aktiv. In diesem Zusammenhang ist auch ein Kinderbuch entstanden. Es erscheint im Februar und trägt den Titel „Benja & Wuse – Essensreste auf großer Mission“.

Darüber hinaus tourte der Verein im Herbst im Rahmen einer Berliner Infokampagne mit dem „Restlos Rad“ durch Berlin. An der mobilen Fahrradküche gab es klimaverträgliche Köstlichkeiten und Tipps, wie sich jeder im Alltag abfallreduziert ernähren kann. Weitere Aktionen sind geplant.

Mit diesen und weiteren Projekten ist der Verein vor allem in Berlin aktiv. Bei den derzeitigen digitalen Workshops nehmen aber Menschen aus der ganzen Welt teil. So gab es zum Beispiel Onlineworkshops mit Gruppen aus Taiwan und Südafrika.

+ Mit Spaß bei der Sache: Die Mitglieder des Teams von „Restlos Glücklich“ wünschen sich mehr Wertschätzung für Lebensmittel. © Joris Felix Patzschke

All das Engagement bleibt nicht unbeachtet. 2017 hat „Restlos Glücklich“ den Bundespreis von „Zu gut für die Tonne“ gewonnen. In diesem Jahr war er wieder nominiert. Außerdem wurde er vom „Land der Ideen“ mit der Urkunde der Initiative „#beyondcrisis – Zeit für neue Lösungen“ sowie dem #reducefoodwaste education award 2019 ausgezeichnet. Beim Roman Herzog Preis 2020 gab’s den zweiten Platz.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Vereins Restlos Glücklich