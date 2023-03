Rekordteilnahme bei Veranstaltung zum Weltfrauentag

Von: Sabine Nölker

Teilen

Die Teilnehmerinnen hören im Rathaus der Saxofonistin Vanessa Delekat zu. © Sabine Nölker

Die Teilnehmerinnen jeden Alters, unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen des Weltfrauentags hören im Rathaus Bassum der Saxofonistin Vanessa Delekat zu.

Twistringen – „Each for Equal – Jede/r für Gleichberechtigung“, so lautet das Motto der Vereinten Nationen zum diesjährigen Weltfrauentag. Auch in Twistringen wurde dieser Tag gefeiert. Mit einer Rekordteilnahme von knapp 80 Frauen jeden Alters, unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen.

Die Organisatoren waren neben der Gleichstellungsbeauftragten Heike Harms die Damen des Landfrauenvereins unter der ersten Vorsitzenden Helga Lange.

Bereits am Nachmittag trafen sich 35 Frauen, um gemeinsam mit Gästeführerin Hedwig Harms, die an diesem Tag in ihre Rolle der Alwine schlüpfte, zu Orten im Stadtgebiet zu gehen, die von Frauen geprägt wurden.

Da, wo heute das Rathaus steht, stand einst das Haus von Walburga Holle, die dort ein Kinderheim betrieb. Weiter ging es in die Langenstraße, wo mit Dr. Inge Lampe-Eymann die erste Ärztin in Twistringen praktizierte. Ziska Hammann, Schusters Oma, Hammanns Mia und Schwester Huberta waren weitere Frauen, die in der Stadt einst wichtige Rollen übernahmen.

Um 19 Uhr stand die Tür des Ratssaals dann für alle Teilnehmerinnen offen. „Von den 75 Gästen haben ein Drittel einen Migrationshintergrund“, freute sich Heike Harms, die gemeinsam mit Helga Lange die Begrüßung übernahm.

„Der Weltfrauentag wird seit 105 Jahren am 8. März auf der ganzen Welt gefeiert“, so die Gleichstellungsbeauftragte. „Und selbst wenn wir diesen Tag schon so lange feiern, sieht es mit der Gleichberechtigung in der Praxis anders aus.“ Einen Tag vorher sei der Equal Pay Day gewesen. Dieser Tag markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen unbezahlt arbeiten würden, wenn sie das gesamte Jahr über den gleichen Lohn wie Männer bekämen.

Laut dem Landesamt für Statistik verdienten Frauen ungeachtet der Qualifikation und Tätigkeit durchschnittlich 18 Prozent weniger als Männer. „Der Equal Pay Day ist einer der Gründe, warum wir den Weltfrauentag feiern“, schloss Harms und übergab an die Saxofonistin Vanessa Delekat, die an diesem Abend für den musikalischen Rahmen sorgte.

Helga Lange dankte ihrem Mann Heiner sowie den Landfrauen, die zwei Tage lang für die kulinarischen Köstlichkeiten in der Küche standen. Sie machte auch deutlich, dass die Landfrauen nicht nur Veranstaltungen durchführen. Vielmehr kämpfen sie für Lebensqualität sowie bessere Arbeitsbedingungen und vertreten politischen Interessen von Frauen in ländlichen Regionen.

Sylvia Holste-Hagen (Grüne) gab einen kleinen Einblick in die Montagsdemonstrationen. „Mit unserem stummen Protest wollen wir der AfD zeigen, dass für sie hier kein Platz ist“, erklärte sie. „Wir stehen für die Demokratie und hoffen auf steigende Teilnehmerzahlen.“

Frauen-Kultur-Frühstück und weitere Termine Die Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms machte am Weltfrauentag auf das Frauen-Kultur-Frühstück am 18. März, 9 bis 12 Uhr, aufmerksam. In diesem Jahr ist nicht der Ratssaal Austragungsort, sondern das Hotel Zur Börse. Gemeinsam mit dem Landfrauenverein organisiert Harms einen abwechslungsreichen Vormittag. Neben einem Frühstücksbüfett wird „Elise Plietsch“ die Anwesenden unterhalten. Außerdem gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm. Karten sind für 16 Euro im Bürgerservicebüro im Rathaus erhältlich. Ein weiterer Termin: Am 28. März ab 20 Uhr wird im Cinema der mehrfach ausgezeichnete Film „Lunas Schwur“ in Kooperation mit dem Verein Filmtheater Twistringen gezeigt. Auch Helga Lange von den Landfrauen hatte einige Termine im Gepäck. So wie „Hühner Basteln aus Pappmaschee“ am 25. März und 1. April in der Halle der Familie Iburg, Stühren 19 in Bassum.