Raupenhaare lösen heftige Hautreaktionen bei Twistringer aus

Von: Sigi Schritt

Teilen

Eine heftige Hautreaktion haben die Haare von Eichenprozessionsspinnern bei einem Twistringer ausgelöst. © Heuermann

Der Landkreis Diepholz warnt vor einem Insekt mit Gifthaaren. Es ist vor allem an einzeln stehenden, sonnenexponierten Bäumen zu finden: Die Rede ist vom Eichenprozessionsspinner.

Twistringen – „Der Befall ganzer Alleen ist möglich“, sagt Mareike Rein, die Pressereferentin der Kreisverwaltung. Und das sei im Landkreis auch schon vorgekommen. Die Warnung gelte aber nicht nur für den Bereich zwischen Diepholz, Sulingen und Stuhr und Weyhe. „Eine Vermehrung und Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners ist aufgrund der günstigen Lebensbedingungen grundsätzlich in jedem Landkreis möglich“, so die Sprecherin.

Die Warnung ist nicht aus der Luft gegriffen. Ein Twistringer schildert, was er nach der Rast auf einer Bank unter einer Eiche erlebt hat. Diese Bank befindet sich in der Nähe des sogenannten Judenfriedhofs. Das Areal und die Bank hat die Stadt Twistringen abgesperrt. Gudio Heuermann hatte die Stadtverwaltung informiert, die sofort reagierte.

Der Eichenprozessionsspinner ist derzeit im Landkreis in mehreren Kommunen sehr aktiv. Dieses Bild stammt aus Twistringen. © Heuermann

Was war passiert? Guido Heuermann hatte vor einigen Tagen seinen Sohn mit dem Fahrrad zu einem Geburtstag gebracht. Danach radelten er und seine Frau weiter, um das schöne Wetter zu genießen. In der Nähe des jüdischen Friedhofs steht eine Bank. Dort habe das Paar ein beeindruckendes Naturschauspiel beobachtet, berichtet der Twistringer. „Unzählige Raupen liefen den Baumstamm entlang. Wie bei einer Prozession.“ Diese Tiere kannte er nicht. Das Paar fuhr weiter. Später beim Grillen habe er drei solcher Raupen auf seinem T-Shirt entdeckt und weggewischt. „Die müssen von meiner Mütze gekrabbelt sein. Wie sie da hingekommen sind, ist mir ein Rätsel.“ Einen Tag später entdeckte Guido Heuermann die böse Überraschung: „Mein Gesicht war gerötet“, sagt er. Auch auf der Brust und an der Hand bemerkte er Rötungen. „Komischerweise hat es nicht gejuckt.“

Die sogenannten Brennhaare der Raupe waren schuld. Der Twistringer ging zum Arzt. „Der konnte mit dieser Raupenart zwar nichts anfangen“, berichtet er. Mit Blick auf die Rötungen habe der Mediziner gesagt: „Damit ist nicht zu spaßen. Das ist eine ernste Sache. Da hilft keine Salbe, da muss man härter ran.“ Guido Heuermann müsse Cortisontabletten und Allergiepräparate nehmen. Er befolgte den Rat des Arztes und nach ein paar Tagen war die Rötung weg. Jetzt jucke es noch ein bisschen.

Diese Bank in Twistringen wirkt unscheinbar: Die Gefahr lauert aber darüber. © Heuermann

Tage später hat sich Guido Heuermann die Stelle um die bank noch einmal angesehen – aus 40 Metern Entfernung. Sein Bruder war näher dran. „Der hat auch Fotos gemacht, auf denen die Haare gut zu sehen sind.“

Der Eichenprozessionsspinner besitzt Gifthaare. Kommt man mit diesen in Kontakt, können sie unangenehme Reaktionen wie Atembeschwerden, Augenreizungen oder Hautirritationen hervorrufen. „Grundsätzlich sollte bei Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner der Hausarzt aufgesucht werden“, sagt die Sprecherin des Landkreises. Bei starkem Juckreiz können zum Beispiel Antihistamine die Symptome einer allergischen Reaktion lindern. Treten schwere allergische Reaktionen wie Asthma und Atemnot auf, sollte umgehend der Rettungsdienst gerufen werden.

Welche Sofortmaßnahmen empfiehlt der Landkreis? Als Sofortmaßnahme nach dem Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner empfiehlt es sich, die Augen mit viel Wasser zu spülen sowie kalt zu duschen und die Haare zu waschen.

Landkreis Diepholz warnt und gibt Tipps

Weitere Tipps: Kontaminierte Kleidung sollte möglichst schnell gewechselt und bei 60 Grad gewaschen werden. Um die Gifthaare nicht ins Haus zu tragen, ist es ratsam, die Kleidung draußen auszuziehen. Um den Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner zu vermeiden, sollte man auf Warnhinweise achten, die Windverhältnisse berücksichtigen und bei erkennbarem Befall Arbeiten wie Holzfällungen oder Pflegemaßnahmen unterlassen, so die Sprecherin.

Bei einem Befall von Bäumen durch den Eichenprozessionsspinner ist der Grundstückseigentümer in der Verantwortung. Je nach Stärke des Befalls und Wahrscheinlichkeit der Schädigung reichen die Maßnahmen von einer Absperrung der Gefahrenzone und dem Aufstellen von Warnhinweisen bis hin zum Einsatz von Fachfirmen, die die Nester aus den Kronen saugen oder eine chemische Bekämpfung durchführen. Biologische oder chemische Methoden sollten jedoch erst als letztes Mittel in Betracht gezogen werden, sagt Mareike Rein.

Bei Sichtung soll Kommune informiert werden

Im Landkreis Diepholz sind neben Privateigentümern insbesondere die Kommunen mit ihren Straßen, Wegen und Parks betroffen. Bei Sichtung befallener Bäume wird darum gebeten, die örtliche Kommune zu informieren.

Der Landkreis Diepholz hat ein zentrales Kataster bereitgestellt, in dem die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden alle Meldungen zentral eintragen können. Aufgrund der bisher geringen Meldefrequenz könnten aus diesem Kataster heraus zurzeit noch keine belastbaren Aussagen darüber getroffen werden, wie stark sich der Eichenprozessionsspinner im Kreisgebiet ausgebreitet hat und wo sich die Schwerpunkte befinden.