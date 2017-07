Rauchmelder retten junger Familie das Leben

Polizei: Sohn soll mit Feuer gespielt haben

+ © Wilke Die Überreste im Wohnzimmer nach der Brandnacht an der Langenstraße in Twistringen. © Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Über Nacht hat eine siebenköpfige junge Familie in Twistringen an der Langenstraße, Ecke Buschweg ihr Zuhause verloren – und dabei noch Glück im Unglück gehabt. Dass sie noch am Leben ist, hat sie laut Feuerwehr wohl Rauchmeldern und dem ältesten Sohn (6) zu verdanken, der am Donnerstag gegen 0.45 Uhr den Vater weckt. Offenbar ist das Feuer im Wohnzimmer entstanden.