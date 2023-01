Raub, Körperverletzung und Überfall in Twistringen: Gerichtsverfahren läuft

Von: Horst Meyer

Drei Angeklagte im Alter von 20 bis 25 Jahren stehen vor Gericht - unter anderem wegen Raubs, Körperverletzung und einem Überfall. Begangen wurden die Taten alle in Twistringen.

Twistringen – In der Terminankündigung des Amtsgerichts sticht bereits hervor, dass für die mündliche Verhandlung wegen Raub und anderen Straftaten vier Verhandlungstage vor dem Jugendschöffengericht angesetzt sind. Sollte die „große Kriminalität“ jetzt auch in Twistringen angekommen sein?

Hört man dann die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft verfestigt sich dieser Eindruck. Drei Angeklagten im Alter von jetzt 20 bis 25 Jahren wird in wechselnder Zusammensetzung Raub in Tateinheit mit Körperverletzung, Körperverletzung mit Messer und Baseballschläger, ein bewaffneter Tankstellenüberfall, Fahren eines nicht zugelassenen und nicht versicherten Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und Farbschmierereien an Gebäuden sowie eine kaputte Fensterscheibe vorgeworfen.

Maskierter überfiel mit Schusswaffe Tankstelle in Twistringen

Begangen wurden die Taten alle in Twistringen im Zeitraum von Januar 2021 bis Mai 2022. Im Januar 2021 überfiel ein Maskierter mit einer Schusswaffe eine Tankstelle in Twistringen (wir berichteten).

Im Oktober 2021 wurde ein junger Mann in der Straße Obere Delme überfallen, geschlagen und getreten. Anschließend war sein E-Bike weg. Es soll kurze Zeit später von einem der Angeklagten auf einer Anzeigenplattform im Internet angeboten worden sein.

Vier Verhandlungstage angesetzt

Am Heiligabend 2021 artete ein Streit zwischen einem der Angeklagten und seinem Vater aus. Die Lebensgefährtin des Vaters berichtete anschließend von Verletzungen des Vaters mit Messer und Baseballschläger.

In einer Nacht im März 2022 ist der Weg der Angeklagten gut nachvollziehbar. Ihre „Verzierungen per Spraydose“ fanden sich an Häusern am Bahnhof, in der Georgstraße, der Bahnhofstraße, der Mühlenstraße bis hin zur Steller Straße. So nebenbei mussten dann auch noch einige Autospiegel auf dem Weg dran glauben. Die Staatsanwältin beziffert den Schaden pro Gebäude mit rund 200 Euro. Hinzu kommen die Schäden an den Fahrzeugen.

Explosives Gemisch: Alkohol und andere Drogen, Langeweile, Frust und permanenter Geldmangel

Beim Tankstellenüberfall betrug die Beute 360 Euro.

Der erste Verhandlungstag war dem Verlesen der umfangreichen Anklageschrift sowie den Einlassungen der Angeklagten und ihrer Verteidiger vorbehalten. Aus den Schilderungen lässt sich bereits erkennen, dass Alkohol und andere Drogen, Langeweile und Frust, permanenter Geldmangel sowie fehlende Lebensperspektiven ein explosives Gemisch sein können.

Die Angeklagten räumen die meisten Vorwürfe ein. Lediglich in Details, wie der Beute aus dem Tankstellenüberfall gibt es leichte Abweichungen.

Gericht wird Alibi überprüfen

Einer der drei Angeklagten „hat mit dem allen nichts zu tun“. Er gibt für den Tag eines Hauptanklagepunktes gegen ihn ein Alibi an, dass das Gericht in den folgenden Verhandlungstagen überprüfen wird.

Mehrere Zeugen werden schildern, was die jeweiligen Straftaten bei ihnen ausgelöst haben. Beispielsweise die Mitarbeiterin der überfallenen Tankstelle, die in einen Pistolenlauf schaute. Dass es sich dabei um eine unscharfe Schreckschusswaffe gehandelt haben soll, macht es für sie sicherlich nicht besser.

Den Angeklagten wird in den nächsten Verhandlungstagen vor Augen geführt werden, wie andere Menschen unter ihren Taten litten und teilweise noch leiden. Da hilft dann auch die bereits in Aussicht gestellte Entschuldigung bei einigen Opfern nicht wirklich. Immerhin wird am Ende ein Urteil stehen, durch das die Taten rechtsstaatlich geahndet werden.

Es bleibt zu hoffen, dass auch die Angeklagten im Verlauf des weiteren Prozesses wachgerüttelt und auf einen legalen Lebensweg geleitet werden. Das Twistringer Polizeirevier dürfte im jetzt ablaufenden Jahr seine Aufklärungsquote durch die verhandelten Straftaten enorm steigern können.

Wir werden weiter berichten.