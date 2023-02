Ratschläge vom Profi

Von: Oliver Dörr

Trainer Dietmar Rumpf gibt Jugendlichen wertvolle Bewerbungstipps. © Dörr

Schüler des Schulzentrums Twistringen erhalten wertvolle Tipps für Bewerbungen.

Twistringen – „Eine individuelle Bewerbung ist ein Türöffner“, sagt Dietmar Rumpf. Er muss es wissen. Rumpf ist Bewerbungstrainer und gibt Jugendlichen Tipps bei ihren Bemühungen, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Am Dienstagmorgen steht er vor der Klasse 9 AR der Haupt- und Realschule (HRS) Twistringen. Die Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren sind gerade dabei, sich beruflich zu orientieren. Das Training ist Teil einer intensiven Berufsvorbereitung, die die HRS ihren Schülern seit Jahren anbietet. Dazu gehören Betriebs- und Praxistage, eine schulinterne Berufsmesse, aber auch die Besuche der Berufsinformationsbörsen in Syke und Diepholz.

In dem fünfstündigen Bewerbungstraining erhalten die Schüler wertvolle Anregungen für Bewerbungen und Vorstellungsgespräche.

Bloß kein Standardanschreiben verschicken!

Gleich zu Beginn des Kurses bittet Rumpf die Jugendlichen, aufzustehen. „Wer denn von den Anwesenden ein Standardanschreiben verschicken würde“, fragt Rumpf in die Runde und meint damit Bewerbungsschreiben, die sich in unzähligen Ratgebern wiederfinden. Nicht selten unterschrieben mit Max Mustermann oder Lieschen Müller.

Die, die ein individuelles Anschreiben formulieren würden, sollen sich hinzusetzen, sagt Rumpf. Die, die ein Standardschreiben versenden würden, sollen stehen bleiben. Nur einer bleibt stehen. Rumpf geht auf den Jugendlichen zu und sagt: „Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst mit Sicherheit auf Deine Bewerbung eine Absage.“

Rumpf hat eine sehr anschauliche Art, den Heranwachsenden sein Wissen zu vermitteln. Warum der Jugendliche nach Ansicht des Trainers eine Absage erhalten würde, bekommt dieser gleich mitgeliefert: „Du musst im Anschreiben deine individuellen Motivationsgründe für deine Bewerbung zum Ausdruck bringen. Das ist in den Standardformulierungen nicht der Fall. Fragen, die in dem Anschreiben beantwortet werden sollten, sind, warum möchtest du den Job haben, und warum sollte dich das Unternehmen einstellen?“

Die individuellen Stärken betonen

Neben diesen Informationen erfahren die Heranwachsenden, dass sie Anreden wie „Sehr geehrte Damen und Herren“, im Anschreiben tunlichst vermeiden sollten. Gleiches gelte für die falsche Schreibweise des Ansprechpartners: „Solche Bewerbungen haben in der Regel keine guten Chancen, in die nächste Runde zu kommen“, sagt Rumpf. Auch sollte auf vermeintliche Kleinigkeiten wie das Datum geachtet werden: „Wenn das Datum auf dem Bewerbungsschreiben nicht mit dem auf dem Lebenslauf übereinstimmt oder nicht aktuell ist, wird es wahrscheinlich ebenfalls nichts mit dem Job“, so Rumpf.

Auch Plattitüden wie „Mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung gelesen“ will Rumpf in keiner Bewerbung sehen. Stattdessen rät er dazu, aufzuführen, was einem beispielsweise im Praktikum gut gefallen habe oder wo die individuellen Stärken liegen. Das sei viel aussagekräftiger und authentischer als solche Floskeln, so Rumpf.

Finanziert wird das Training von der Kreissparkasse Syke. Geschäftsstellenleiter Steffen Schröder sowie sein Kollege, Bankkaufmann Jonas Graf, stellen gleich zu Beginn der Veranstaltung die Wichtigkeit des Bewerbungstrainings heraus. „Hier könnt Ihr wirklich viel mitnehmen“. Gleichzeitig warb Schröder für seinen Arbeitgeber: „Die Kreissparkasse Syke ist ein guter Arbeitgeber. Das Aufgabengebiet ist interessant und vielseitig. Auch wir suchen händeringend Auszubildende. Wer Lust hat, kann sich gerne bei uns bewerben.“ Eine Eins in Mathe bräuchte man für den Beruf nicht, sagt Steffen Schröder und gesteht augenzwinkernd ein: „Die hatte ich auch nicht. Es reicht, wenn man Mathe gut kann.“