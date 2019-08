Rastplatz für Radfahrer und Wanderer

+ Der Reisegarten an Geers Weide in Twistringen für Radfahrer und Wanderer ist seit Sonntag offiziell eröffnet. Fotos: Nölker

Twistringen - Von Sabine Nölker. Was ist ein Reisegarten? Diese Frage stellte Twistringens Bürgermeister Jens Bley seiner Familie. Die zutreffendste Antwort sei wohl „ein Platz, an dem man gerne Urlaub macht, weil er so schön ist“. Am Sonntag wurde der Reisegarten an der Oberen Delme unter großer Beteiligung der Bevölkerung eröffnet. Doch es gab auch kritische Stimme von Seiten der Anlieger.