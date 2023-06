Der Raiffeisen Viehverbund ist Twistringens Unternehmen des Jahres 2022

Von: Gregor Hühne

Unterwegs: Auf den Straßen in der Region sind die Viehtransporter des RVV unterwegs. © Hühne, Gregor

Nach vorne orientiert, das ist die Devise des Raiffeisen Viehverbunds (RVV). Die Genossenschaft erhielt die Auszeichnung als Twistringens Unternehmen des Jahres 2022.

Twistringen – Die übrigen schrumpfen, der RVV wächst, verkündet Patrick Wilkens nicht ohne Stolz. Er ist geschäftsführender Vorstand des Raiffeisen Viehverbunds mit Sitz in Twistringen. In diesem Jahr peilt die Genossenschaft zum ersten Mal in ihrer Firmengeschichte einen Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro an. Die Stadt Twistringen verlieh dem aufstrebenden Verband den Preis als Unternehmen des Jahres 2022.

Die Genossenschaft vertritt insgesamt 1.350 Mitglieder, zählt aktuell 105 Mitarbeiter an fünf Standorten mit Hauptsitz in Twistringen und besitzt rund drei Millionen Tiere, davon hauptsächlich Ferkel und Schweine.

Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss für ein gemeinsames Ziel. „Die Landwirte sind die Eigentümer“, erklärt Wilkens die Unternehmensstruktur. Tätig ist der RV-Verband vor allem in Niedersachsen und im Norden Nordrhein-Westfalens. „Weiter können und wollen wir unsere Tiere auch nicht transportieren“, sagt Wilkens mit Blick auf das Tierwohl.

Die Produktion, die wir hier abbauen, wird in Lateinamerika aufgebaut.

Dabei ist das Marktumfeld denkbar schwierig, erläutert der Geschäftsmann. Von einst 65.000 Sauenhaltern im Jahr 1996 gibt es heute noch rund 5.500. Gegenüber 141.000 Schweinehaltern im Jahr 1999 liegt die Zahl heute bei rund 17.000. Gleichzeitig erhöhte sich aber die Anzahl der Tiere pro Halter. „Wir sind voll im Strukturwandel in Deutschland“, sagt Wilkens. Weltweit steige die Nachfrage nach Schweinefleisch stark an – außer in Europa und Japan. Die Produktion hierzulande sinke aber aufgrund strenger gesetzlicher Vorgaben zusehends.

„Die Produktion, die wir hier abbauen, wird in Lateinamerika aufgebaut“, so Wilkens. Beispiel Brasilien. Neben den erheblich niedrigeren Tierschutz- und Umweltstandards werde dort zudem viermal mehr Fläche verbraucht, um ein Schwein zu ernähren, als in Deutschland. Erfahrung und Expertise hierzulande seien die Gründe.

Es gehe auch um die Ernährungssicherheit Deutschlands, ergänzt Wilkens. Der Selbstversorgungsgrad beim Schweinefleisch sei auf 50 Prozent gesunken. Statistisch liege er aber bei 120 Prozent. „Wenn man alle Kilos mitzählt“, führt Wilkens aus. Das sei aber Theorie. Nicht alle 70 Artikel eines Schlachtschweins würden heute noch in Deutschland von den Konsumenten nachgefragt wie beispielsweise die klassische Schweinepfote. Die werde ins Ausland exportiert.

Preisträger: RVV-Geschäftsführer Patrick Wilkens. © Gregor Hühne

Dabei lohne ein Blick in die Vergangenheit, so Wilkens. In den 1980er-Jahren habe es rund 30 Millionen Schlachtungen pro Jahr in Deutschland gegeben. Damals entstand im Land die Idee, daraus eine Geschäftsindustrie aufzubauen. Die Schlachtungen stiegen in der Folge auf rund 60 Millionen pro Jahr. Trotz höchster Standards in Deutschland schaffe die Politik schwierige Rahmenbedingungen, die die Verwertung der Tiere hier unwirtschaftlicher mache. Die Schlachtungen verlagerten sich daher einfach in andere Länder.

„Ein Dilemma“ nennt Wilkens dagegen die Situation, dass viele Menschen in Umfragen oft für hohe Tierwohlstandards votierten, aber im Supermarkt billig einkauften. Eine echte „Sauerei“ hingegen seien dagegen die Preisdiktate durch die großen Handelsketten. Wilkens nennt ein Zahlenbeispiel: 7,18 Euro kostet ein Kilo Schweinefleisch für den Verbraucher. Davon landen 1,52 Euro beim Erzeuger. 5,66 Euro gehen an die großen Lebensmittelhändler wie die Edeka-, Rewe-, Schwarz- oder Aldi-Gruppe.

Ein Aspekt, den viele auch nicht kennen würden, sei die Klimabilanz des neu eingeführten Tierwohllabels. Die entsprechenden Haltungsformen 2, 3 und 4 seien in der Klimabilanz „deutlich schlechter“ als die Haltungsform 1 beispielsweise.

Grußwort von Bürgermeister Jens Bley „Die Stadt Twistringen hat die RVV zum Unternehmen des Jahres 2022 gewählt, da das Unternehmen bereits seit über 120 Jahren der Stadt die Treue hält. Es greift die landwirtschaftliche Prägung der Stadt auf und ist der Regionen mit dem geschäftlichen Handeln sehr verbunden. Somit sorgt die RVV für eine große regionale Wertschöpfung. Zudem geht es mit der Zeit und stellt sich auf dem Sektor Klimaschutz bereits sehr gut auf und agiert mit innovativen Konzepten.“

Positive Zahlen und Entwicklungen in der heimischen Schweinemast würden dagegen oft nicht gesehen. So wurden die Emissionen pro Kilogramm Schweinefleisch von 1985 bis 2019 beim Stickstoff pro Tier halbiert. Bei Ammoniak sind sie um 73 Prozent gesunken und beim Phosphor um 53 Prozent.

Positive Aspekte, die der RVV offensiv kommuniziert. „Wir sind nach vorne orientiert“, sagt Wilkens und verweist dabei auch auf die Nachhaltigkeit des Unternehmens. Bereits 2017 seien auf alle Produktionsanlagen PV-Anlagen gesetzt worden.

Das honorierte die Stadt auf dem Frühjahrsempfang. „Eigentlich“, erinnert sich Wilkens, hatte er gar keine Zeit. Bürgermeister Jens Bley hatte ihn jedoch im Vorfeld gebeten, zu erscheinen. Die Bekanntgabe des Preises ist bis zur Laudatio geheim.

Wilkens gibt einen Ausblick in die Zukunft: Die Genossenschaft plant ein neues Haupthaus in Twistringen mit Schulungszentrum für Landwirte. Ein Grundstück ist bereits gekauft. Der Baubeginn soll 2024 erfolgen, die Fertigstellung ist für 2025 geplant.

Konzept: Neues RVV-Haupthaus in Twistringen. © RVV-Präsentation