Radler stärker im Fokus

Twistringen - Von Theo Wilke. „Ich bin eine Hamburger Deern“, betont Carolin Meyer, wenn sie nach ihren Wurzeln gefragt wird. Der Liebe wegen hat es sie nach Bremen verschlagen. Seit Jahresbeginn leitet die Hauptkommissarin die Twistringer Polizeistation. Und „ich fühle mich hier wohl. Ich bin gut aufgenommen worden. Langweilig wird es hier nicht“. Allerdings bleibt die 39-Jährige nur bis Ende September, dann kehrt sie zurück nach Syke, auf ihren bisherigen Posten als Dienstschichtleiterin des Kommissariats.

Im Oktober wird es laut Meyer einen erneuten Führungswechsel an der Steller Straße in Twistringen geben. Wer die Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. Für die Zeit bis dahin hat sich Hauptkommissarin Meyer einiges vorgenommen. „Ein Hauptschwerpunkt wird die Kontrolle der Fahrradfahrenden in der Stadt sein – vor dem Hintergrund der immer wieder passierenden Unfälle mit Radfahrern“, erläutert die Chefin. Sie erhofft sich auch eine Sensibilisierung von Falschfahrern.

Außerdem würden im Bereich des Bahnhofs und im Stadtzentrum – im Vergleich zu den Vorjahren – fast unverändert viele Fahrräder gestohlen und später im Stadtgebiet aufgefunden. Die Polizei werde ihre Kontrollen verstärken, heißt es weiter. Beispielsweise bei den problematischen Verkehrsverhältnissen im Bereich der Grundschule am Markt. Falschparker werden ebenso wie Falschfahrer auf Radwegen direkt angesprochen. Wenn ein klärendes Gespräch nicht fruchtet, ahndet die Polizei auch wiederholte Verstöße. Meyer: „Wir schauen uns das regelmäßig an.“

Twistringen kennt Carolin Meyer aus ihrer bisherigen Arbeit ganz gut. Sie bringt die notwendigen Erfahrungen und das Know-how mit. Als sie 2019 gefragt worden sei, ob sie nach Twistringen wechseln würde, habe sie gleich zugesagt. „Das ist für mich die Chance, die Ermittlungsarbeit vor Ort zu erleben. Wir sind in Twistringen jeden Tag für die Bürger ansprechbar. Wenn wir nicht gerade da sind, sondern im Einsatz, läuft ein Anruf direkt in Syke auf.“

In ihrer Freizeit geht die Mutter einer siebenjährigen Tochter ins Fitnessstudio und fährt gern Rennrad. „Die Saison beginnt jetzt wieder“, freut sich die Wahlbremerin. Und Wandern ist ein wichtiger Ausgleich für sie. 2019 hat Meyer mit einer Freundin eine Woche lang die Alpen überquert. „Es war anstrengend, aber superschön. Die Landschaft belohnt für die Strapazen“, so die 39-Jährige.

Meyers wusste schnell, was sie wollte: Nach dem Abitur hatte sich die Hamburger Deern für den Polizeiberuf entschieden.

„Ich habe ein Praktikum absolviert. Das hat mich begeistert und viel Spaß gemacht. Da habe ich mir gesagt: Das möchte ich auch machen“, erzählt Carolin Meyer. Ausgelöst hätten diese Begeisterung zwei Polizistinnen, die damals mit ihr in einer Fußballmannschaft gespielt hätten.

Seit 20 Jahren ist Meyer bei der Polizei Niedersachsen tätig. Nach Studium und einem Jahr in der Bereitschaftspolizei war sie zunächst im Polizeikommissariat Seevetal tätig. 2009 wechselte sie in die Inspektion Diepholz. Dort sammelte sie im Einsatz- und Streifendienst, in der Verfügungseinheit sowie im Kriminal- und Ermittlungsdienst ihre Erfahrungen.

In den vergangenen fünf Jahren arbeitete Meyer als Dienstschichtleiterin im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Syke.

Mit ihr wechselte Kommissarin Katja Gschwander nach Twistringen, die bis Ende März bleibt. Die beiden sorgen gemeinsam mit den Oberkommissaren Helmut Wilkens, Bernhard Glandorf sowie Tanja Dahms (seit Oktober dabei) für die Präsenz vor Ort.