Radfahrer stürzt in Twistringen und wird schwer verletzt

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Ein 74-Jähriger aus Bassum zog sich bei einem Sturz in Twistringen schwere Kopfverletzungen zu. Der Senior musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Twistringen – Schwere Kopfverletzungen zog sich am Freitag, 3. Februar 2023, ein 74-jähriger Mann aus Bassum zu. Er war gegen 14 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Bremer Straße (B 51) in Twistringen unterwegs, als er Höhe der Straße Krümpel plötzlich stürze. Der Senior kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Der Senior wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

„Er trug keinen Helm“, sagte eine Sprecherin der Polizei Syke auf Nachfrage.

Radfahrer stürzt in Twistringen und wird schwer verletzt: Weitere Meldungen

Zum Wochenende wurde auch ein Senior in seinem eigenen Haus in Bremen brutal überfallen und verletzt. Der Fall erinnert an ein Verbrechen in Rotenburg, wo mehrere Einbrecher in ein Wohnhaus eindrangen, dort ein älteres Ehepaar fesselten, verletzten und ausraubten.