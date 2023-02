Fossiliengrube Twistringen: 130 000 Kubikmeter Wasser werden abgepumpt

Von: Katharina Schmidt

Eine Große Teichmuschel aus der Tongrube. © Schmidt

Das Projekt Fossiliengrube in Twistringen schreitet voran. Die Pumpen laufen, um die mit Wasser vollgelaufene Tonkuhle westlich der Alten Ziegelei bis zu einem Plateau leer zu pumpen. Schätzungsweise 130 000 Kubikmeter Wasser müssen weichen. In der Kuhle soll es später möglich sein, Fossilien zu sammeln.

Twistringen – Um rund einen Meter ist der Wasserspiegel in der Tongrube westlich der Alten Ziegelei Sunder schon gesunken. Seit etwas mehr als einer Woche befördern zwei Pumpen Tag und Nacht das Wasser heraus, das sich seit mehr als 20 Jahren in der Grube angesammelt hat; 1992 fand die Ziegelproduktion dort ein Ende, und somit auch der Tonsteinabbau. Bald soll an der Stelle eine Fossiliensammelstelle entstehen, als Ausflugsziel für Sammler, Schulklassen und Familien.

Dafür muss aber zunächst sehr viel Wasser weg. So ein großer Bottich wird nicht alle Tage ausgepumpt. Schätzungsweise 130 000 Kubikmeter Wasser sollen in die rund 50 Meter entfernte Ellernbäke geleitet werden. Von dort geht die Reise über Delme, Ochtum und Weser weiter bis in die Nordsee.

Vor vielen Millionen Jahren lag das heutige Twistringen direkt an einem Meer, dem Miozän-Urmeer. Aus der Zeit stammen versteinerte Schnecken, Muscheln und Korallenfüßchen, die in den Tonschichten der Twistringer Grube überdauert haben.

Twisteringer Heimat- und Bürgerverein hat das Projekt Fossiliengrube initiiert

Ursprünglich war geplant, die komplette Kuhle leer zu pumpen, das wären vermutlich um die 240 000 Kubikmeter Wasser. Von dem Plan sind der Twistringer Heimat- und Bürgerverein, der das Projekt initiiert hat, sowie die Stadt Twistringen abgerückt. Nur noch etwa die Hälfte des Wassers soll raus. So viel, bis eine Berme zutage kommt. Eine Berme ist ein horizontales Stück, sozusagen ein Absatz in einer Grube. Vermutlich liegt dieses Plateau, von dem aus die Fossilien dann gesammelt werden können, in einer Tiefe von etwa sechs bis acht Meter. „Aber das wissen wir nicht ganz genau“, sagt Alfred Meyer, Vorsitzender des Heimatvereins.

Durch diese Rohrleitung geht es zur Ellernbäke. © Stadt

Das Wasser, das die Berme jetzt noch bedeckt, soll bis Ende März abgepumpt werden. Zu schnell darf es nicht gehen, um die Ellernbäke nicht zu fluten. Zu lange sollte sich das Prozedere jedoch auch nicht hinziehen.„Wir müssen die Maßnahmen abgerechnet haben bis Ende Juli“, erklärt Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe mit Blick auf Fördergelder. Ein enger Zeitplan.

Immerhin steht noch einige an: Wenn das Wasser weg ist, muss ein Weg zur Berme geschaffen werden, entweder über eine Schräge oder eine Treppe. Außerdem muss ein Zaun gezogen werden.

Darüber hinaus soll an der Ziegelei ein Anlaufpunkt entstehen, an dem Besucher ihre Gummistiefel und Funde waschen können. Rast- und Infomöglichkeiten sollen das Erlebnis Fossiliengrube abrunden.

In der Kuhle sind nicht nur versteinerte Muscheln zu finden, sondern auch quicklebendige. Dort haust die unter Artenschutz stehende Große Teichmuschel. „Wir haben vorher gewusst, dass die Muscheln da drin sind“, sagt Martin Lütjen vom Heimatverein.

An der Tongrube: Martin Lütjen sammelt Muscheln, um sie umzusiedeln. © Schmidt

Damit die Weichtiere bei der Abpump-Aktion nicht auf dem Trockenen liegen bleiben und sterben, suchen Freiwillige vom Heimatverein sowie vom Twistringer Fischereiverein den Uferbereich täglich nach ihnen ab und siedeln sie in eine benachbarte Grube um. Lütjen hebt in diesem Zusammenhang den Einsatz von Ken Knippenberg und Ian Beuke vom Fischereiverein hervor. Bisher wurden knapp 200 Muscheln umgesiedelt. Noch reichen Gummistiefel und Kescher dafür aus. Ein Boot steht aber schon parat.

Das komplette Vorhaben ist mit vielen Behörden und Organisationen abgestimmt, etwa mit der Naturschutzbehörde, dem Denkmalamt oder dem Ochtumverband.

Die Fossiliengrube in Twistringen ist unter Liebhabern bekannt

Eine der beiden Pumpen wird dauerhaft vor Ort bleiben. Die Grube ist schon einmal vollgelaufen. Sie würde es aller Wahrscheinlichkeit nach wieder tun, wenn man nicht gegensteuert.

Dass das Projekt Fossiliengrube voranschreitet, freut nicht nur den Heimat- und Bürgerverein, sondern auch viele Fossilienliebhaber. „Die Twistringer Fossiliengrube ist in den Kreisen der Fossiliensammler bekannt“, weiß Heimatvereinsvorsitzender Meyer aufgrund vieler Anfragen, wann denn in Twistringen endlich wieder Fossilien gesammelt werden können, wie es früher bereits möglich war.