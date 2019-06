Tag des Sports: Das Programm ist vollständig

Event in Twistringen

Twistringen – Auf 20.000 Quadratmetern wird Twistringen sportbegeisterten Bewohnern des Landkreises am Sonntag, 30. Juni, Dutzende Möglichkeiten geben, sich auszutoben. Beim Tag des Sports sind in diesem Jahr 60 Angebote geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Programm ist vielfältig, wie ein Blick in den Flyer beweist.