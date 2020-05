„Probleme machen vor Corona keinen Halt“

Twistringen - Von Lara Terrasi. „Es ist schade, dass die Angebote nicht stattfinden können“, sagt Flüchtlingssozialarbeiter Johannes Kaluza. Seit vier Jahren arbeitet er bei der Caritas in Twistringen. Normalerweise lernen die Ehrenamtlichen mit den Geflüchteten Deutsch, helfen Kindern und Jugendlichen bei den Hausaufgaben oder treffen sich regelmäßig mit ihnen und unterstützen sie in vielen Lebensbereichen. Für ein paar Wochen mussten die Aktivitäten, die die Flüchtlingsinitiative Twistringen (FiT) anbietet, wegen Corona ausfallen. Vor fünf Jahren hat sich die Initiative mit Unterstützung der Caritas sowie der Stadt gegründet.

„Wir arbeiten sehr eng mit der Flüchtlingsinitiative zusammen“, erzählt Kaluza. Er sagt weiter: „Es ist praktisch eine Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt.“ Rund 20 Ehrenamtliche helfen in der Flüchtlingsinitiative. Seit vergangenem Jahr verstärkt Aljoscha Grieme die Flüchtlingssozialarbeit bei der Caritas. „Seit Beginn der Corona-Krise sind alle Angebote ausgefallen. Wir können auch nicht sagen, wann es wieder starten kann“, sagt er. „Uns erreichen viele Fragen, wann die Sprachkurse wieder angeboten werden“, so Kaluza. Das Abendcafé könne im Moment auch nicht veranstaltet werden. „Die Cafés sind alles offene Treffs. Bislang ist nicht abzusehen, wann sie wieder öffnen können. Dort würden ja auch mehrere Haushalte aufeinandertreffen“, erklärt Kaluza.

Trotz der derzeitigen Situation stünden die Ehrenamtlichen jedoch mit den Geflüchteten in Kontakt. „Der Kontakt besteht über andere Wege. Über Messenger oder über Post. Manche treffen sich auch draußen“, berichtet Kaluza. Grieme ergänzt: „Wir sind auf andere Medien umgestiegen. Das ist etwas umständlicher, aber man bleibt trotzdem in Kontakt. Die Probleme bleiben. Sie machen vor Corona keinen Halt.“ Kleine Aktionen bleiben trotzdem erhalten. „Wir haben auch schon kleine Quiz-Abende über Whatsapp veranstaltet“, erzählt Kaluza mit einem Lachen. Mit den Ehrenamtlichen stehen sie in regem Kontakt. „Wir tauschen uns untereinander aus und unterstützen sie. Und sie unterstützen die Geflüchteten. Der Kontakt ist geblieben. So was wie Arztbesuche ging natürlich nicht“, sagt Kaluza. Die Ehrenamtlichen unterstützen unter anderem beim Homeschooling. „Sie versuchen, auch in dieser Situation einiges zu machen“, sagt Kaluza.

Seit anderthalb Wochen seien Beratungsgespräche wieder möglich – aber nur mit vorheriger Terminvereinbarung. Offene Sprechstunden werden aktuell nicht angeboten. Die Nachfrage sei laut Grieme „sehr hoch“. Er sagt: „Auch wenn sie gut deutsch sprechen, werden sie oft von der Bürokratie erschlagen.“

Oft haben die Geflüchteten Fragen zu den Themen Wohnung, Gesundheit, Behördengängen, Bewerbungen, Arbeit und Ausbildung, Spracherwerb und Schulden. „Eigentlich aus allen Lebensbereichen“, sagt Grieme. Der soziale Kontakt sei dabei ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Kaluza fügt hinzu: „Es geht aber auch um psychosoziale Themen wie Familie und Gesundheit. Viele haben auch mit Schulden zu tun oder brauchen Hilfe beim Ausfüllen von Verträgen und Papieren. Wenn eine Frau schwanger ist, haben wir die Schwangerschaftsberatung, wenn es um das Thema Schulden geht, haben wir Schuldnerberater.“ Arndt Ohmann ist Schulsozialarbeiter an der Grundschule. Seit 2016 ist er in der FiT aktiv. „Es gibt viele Überschneidungen zwischen Beruf und Ehrenamt.“ Er war immer bei den Sprachtreffs dabei. „Da waren Eltern mit ihren Kindern, und das war immer sehr positiv“, berichtet Ohmann.

Die meisten Geflüchteten, die aktuell in Twistringen leben, kennen die Ehrenamtlichen persönlich. Sie kommen unter anderem aus Syrien, Afghanistan, dem Irak oder Iran. „Es haben sich auch einige bei der Tafel gemeldet und helfen mit“, erzählt Kaluza. „Ich freue mich, wenn es die Angebote wieder gibt.“