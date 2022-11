Planungen für neuen Windpark in Abbenhausen

+ © Patrick Pleul/dpa Deutschland setzt verstärkt auf Windkraft. Auch in Abbenhausen sollen neue Anlagen entstehen. © Patrick Pleul/dpa

In Twistringen-Abbenhausen, an der Grenze zu Bassum und Beckeln, soll ein neuer Windpark mit fünf Windkraftanlagen entstehen. Aktuell gibt es in Twistringen insgesamt 30 Windräder.

Abbenhausen – Die Windpark Abbenhausen GmbH & Co. KG will einen Windpark mit fünf Windrädern errichten. Die dafür ins Auge gefasste Fläche liegt in Twistringen-Abbenhausen, angrenzend an die Stadt Bassum und die Gemeinde Beckeln. Auf Bassumer Seite steht bereits ein Windpark. Auch für das Beckelner Gebiet sind Windräder projektiert. Die neuen Anlagen in Abbenhausen stünden also nicht allein auf weiter Flur.

Aktuell gibt es im Twistringer Stadtgebiet 30 Windräder. Diese stehen in fünf Sondergebieten für Windkraft, die insgesamt rund 306 Hektar fassen. „Das sind rund 2,6 Prozent der Gesamtfläche Twistringens“, führte Stadtplaner Christian Gelhaus nun im Twistringer Ausschuss für Bau, Umwelt, Klima, Wirtschaftsförderung und Planung aus. Diese Berechnung basiert allerdings auf einer Rotor-in-Planung. Das bedeutet, dass auch die Rotorblätter der Windräder innerhalb der ausgewiesenen Fläche Platz finden müssen.

Das neue Windenergie-an-Land-Gesetz der Bundesregierung geht hingegen von einer Rotor-out-Planung aus. Dabei können die Rotorblätter aus den Vorranggebieten herausragen. Legt man diesen Maßstab zugrunde, landet Twistringen – grob überschlagen – nur noch bei 1,3 Prozent der Stadtfläche. „Da ist noch Luft nach oben“, stellte Christian Gelhaus fest.

Finanzielle Beteiligung für mehr Akzeptanz

Laut dem Erneuerbare-Energien-Gesetz dürfen Betreiber von Windkraftanlagen pro Kilowattstunde Stromertrag 0,2 Cent an die Kommunen weiterreichen, um die Akzeptanz für Windkraft zu erhöhen. Die Stadt strebt an, mit der Windpark Abbenhausen GmbH & Co. KG einen Vertrag über eine solche finanzielle Beteiligung auszuhandeln.

Noch schließt der Flächennutzungsplan Windenergie auf der Fläche, die für den Windpark vorgesehen ist, aus. Der Bauausschuss hat dem Verwaltungsausschuss, bei dem das Thema als Nächstes auf den Tisch kommt, einstimmig empfohlen, das zu ändern.

Die Stadt soll sich außerdem mit der Windpark Abbenhausen GmbH & Co. KG über die weiteren Schritte in Bezug auf das erforderliche Planverfahren abstimmen. Und: Sie soll über einen städtebaulichen Vertrag verhandeln, über einen Nutzungsvertrag für die Inanspruchnahme gemeindlicher Infrastruktur und über den Vertrag zur finanziellen Beteiligung der Kommune.

Auch die Grundstücksbesitzer und Anlieger sollen ein Stück vom Kuchen abbekommen, ähnlich einer Pacht oder einer Entschädigungszahlung. Ulrich Helms (FWG) regte an, die entsprechenden Gelder wie folgt zu verteilen: 90 Prozent der Summe werden unter allen Eigentümern von Grundstücken in dem Gebiet um die Windräder aufgeteilt; die letzten 10 Prozent gehen noch mal zusätzlich an diejenigen, auf deren Grundstücken direkt Anlagen stehen. Bisher bleiben für Anlieger, auf deren Grund und Boden kein Windrad steht, vom Kuchen meistens nur ein paar Krümel übrig. Wer wie viel bekommt, wird letztlich Verhandlungssache sein.

Unterschiedliche Reaktionen im Bauausschuss

Das Vorhaben, neue Windräder zu bauen, rief im Ausschuss verschiedene Reaktionen hervor. Udo Helms (FWG) kommentierte: „Schön und gut, dass man überall Windräder aufstellt, die Energiewende muss ja wohl sein. Aber wir haben ja in Ägypten gesehen, dass die anderen Länder nicht mitmachen.“ Weiter führte er aus: „Wenn ich sehe, wie schnell der Gesetzgeber die Regeln ändert – da wird nicht mehr von Vogelschutz gesprochen, da wird nicht mehr von Naturschutz gesprochen, nicht über Abstände zur Bebauung.“ Der Landkreis habe eine Überversorgung an Strom. Die Windräder würden abgeschaltet, wenn der Strom nicht abgeführt werden könne. „Und wer bezahlt das? Wir Verbraucher bezahlen das!“ Der Staat müsse erst einmal dafür sorgen, dass die Abnahme gesichert sei. „Wir können doch nicht unsere Landschaft verschandeln, ohne eine gesicherte Abnahme.“

Stadtplaner Gelhaus wies in dem Zusammenhang auf die Möglichkeit hin, überschüssigen Strom aus der Windkraft in Wasserstoff umzuwandeln und zu speichern. Entsprechende Anlagen sollen laut Angaben der Bundesregierung im Baugesetzbuch privilegiert werden.

Bernhard Kunst, Vorsitzender der Gruppe CDU/SPD, meinte: „Wir sind in der Situation, insbesondere seit dem 24. Februar, dass wir uns um unsere Energieversorgung noch mehr Gedanken machen müssen als vorher.“ Es sei wichtig, ökologisch Energie zu gewinnen – und die Wertschöpfung auch auf die Menschen im entsprechenden Gebiet auszuweiten.

Auch Andreas Beuke, CDU, hob die Bedeutung erneuerbarer Energien hervor – „Wenn ich meinen Kindern sagen müsste, Windkraft fördern wir auch nicht mehr – dann wüsste ich nicht, wohin die Zukunft gehen soll.“