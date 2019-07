Pläne für die Zukunft

Verein stellt Programm und Visionen für Nutzung der Henckemühle vor

+ Sie gestalten die Zukunft der Henckemühle: Tina Lehmkuhl, Jens Bley und Hermann Karnebogen. Foto: LISA-MARIE RUMANN

Heiligenloh - Von Lisa-marie Rumann. Grün, so weit das Auge reicht: Bäume, Büsche, Grünflächen und ein Bach mit Holzsteg. Von all dem umgeben steht die Hencke-mühle in Heiligenloh, an der sich Bürgermeister Jens Bley, Tina Lehmkuhl vom Verein der Freunde und Förderer der Mühle und Hermann Karnebogen von der Firma Avacon treffen. Kürzlich haben der Verein und die Firma Avacon einen Sponsoringvertrag unterzeichnet – jetzt geht es an die Zukunftsgestaltung.