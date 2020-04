In Twistringen ensteht ein Pflegezentrum für mehr als 90 Plätze 

Bauherr aus Lingen investiert rund zehn Millionen Euro

+ Der Schwarze Weg – für den Durchgangsverkehr auch nach dem Bau der Pflegeeinrichtung gesperrt. Foto: Wilke

Rund zehn Millionen Euro werden in die geplante Pflegeeinrichtung an der Steller Straße in Twistringen investiert – für etwas mehr als 90 Pflegeplätze, für jüngere und ältere Menschen, auch für Demenzkranke. Wenn alles klappt, werden die Erdarbeiten dafür im Herbst dieses Jahres beginnen. In Kürze werde der Bauantrag beim Landkreis Diepholz eingereicht, kündigt Paul Roosmann für das Projekte-Unternehmen IPS (Ingenieure, Planer und Stadtplaner) aus Lingen an der Ems an.