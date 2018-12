Pflegeprojekt für 80 Menschen: Ratsauschuss vertagt Entscheidung

Planung nicht aus der Hand geben

+ © IPS Der Investor stellt sich das Pflegezentrum an der Steller Straße mit hellem Stein, Holz und pastellfarbenem Wandputz vor. © IPS

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Stadt Twistringen braucht weitere Pflegeplätze, keine Frage. Da kommt das Angebot der IPS-Projekte aus dem emsländischen Lingen doch wie gerufen. Geschäftsführerin Tanja Roosmann möchte an der Steller Straße/Schwarzer Weg „Wohnen Jung und Älter – Pflegeeinrichtung in Twistringen“ für rund 80 Menschen bauen. Allerdings hat der Ratsausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft eine Entscheidung über das Vorhaben einstimmig auf das Frühjahr vertagt. Es gibt noch Beratungsbedarf in den Fraktionen.