„Pfarrzentrum trägt deinen Namen“

+ Pastor Arnold Kuiper erhielt einen bewegenden Abschied. Foto: Nölker

Twistringen - „Du magst es schlicht und einfach - ohne viel Tamtam. Und so hast du dir auch deinen Abschied gewünscht“, fasste es Pastoralreferentin Birgit Hosselmann am Ende des Gottesdienstes zum Abschied von Pastor Arnold Kuiter zusammen. „Behalte Twistringen in guter Erinnerung“, bat Andreas Borchers vom Kirchenvorstand. Dankesreden und eine kleine Feier im Pfarrzentrum machten den Abschied für den Dechanten nicht gerade leichter.