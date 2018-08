Fünftes BMW-Treffen: Paul aus Nottuln trifft Kumpel Hannes aus Münster

Twistringen - Von Theo Wilke. Paul ist schon über 70, kommt aus Nottuln bei Münster. Er hat früher oft auf seinem Bauernhof ein BMW-Treffen organisiert. Das ist vorbei, aber nicht seine Leidenschaft für Autos des bayerischen Autoherstellers. Paul wird nächste Woche mit seinem X 1 zum fünften BMW-Treffen in Twistringen reisen, um Hannes aus Rostock zu treffen. Sein Kumpel fährt ein E 30 Bauer-Cabrio.

„Wir haben auch Prominenz dabei“, kündigt Heiko Reska vom BMW Team Twustern an. Der Vizepräsident des BMW Clubs Deutschland, Marc Rübsamen habe zugesagt. „Unser Ziel ist, im Club aufgenommen zu werden.“ Auch der Spitzenfunktionär Gerhard de Vries aus Holland kommt. Er bringt weitere BMW-Schrauber mit. „Am 2. September fahren wir nach Marum bei Groningen“, erzählt Cheforganisator Heiko Reska.

Am kommenden Donnerstagabend muss der Schützenplatz für das BMW-Treffen an der Lindenstraße vorbereitet sein. Mit Sohn Dennis und weiteren Team-Mitgliedern trifft Heiko Reska die letzten Vorbereitungen für die inzwischen fünfte Auflage am Freitag und Sonnabend, 24. und 25. August, an der B 51. Sie rechnen wieder mit bis zu 300 Teilnehmern. Vor einem Jahr reisten 273 BMW-Fahrer an. Jeder Teilnehmer zahlt eine kleine Gebühr, Besucher – ohne BMW – haben freien Eintritt. Das Team Twustern freut, dass von Jahr zu Jahr auch mehr Besucher kommen.

„Kann sein, dass die ersten BMW-Fahrer schon mittags eintreffen. Die lassen wir natürlich schon aufs Gelände. Wir öffnen offiziell um 17 Uhr“, so Heiko Reska. Er selbst fährt einen schmucken 318i E 46 „Nikita“ von 1998. Teilnehmer unter anderem aus Aachen und Bodenwerder haben zugesagt. Fahrer treffen aus ganz Deutschland ein.

„Wir feiern unser kleines Jubiläum. Am Freitag ab 20 Uhr wird die Band ,Melli Rodriguez and The Benders From Mars’ auftreten“, sagt Dennis. Die Sängerin Melanie Christians kommt aus Twistringen. Die Band spielt hobbymäßig querbeet. Außerdem gibt es 50 Liter Freibier.

Bis zum Samstagabend wird ein DJ unterhalten. An Ständen werden Eis, Getränke und Bratwurst angeboten, daneben ein Schwenkgrill. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. Neben Dosenwerfen dürfen Mädchen udn Jungen auch malen. Aussteller reisen mit Aufklebern, T-Shirts zum Bedrucken und Beflocken, LED-Leuchten und Pflegeprodukten fürs Auto an. Dank Sponsoren bereitet das Team Twustern erneut eine Verlosung vor. Zum Schluss werden Pokale vergeben, für den laut Bewerter herausragendsten BMW und für die weiteste Anfahrt. „Kinder mit Bobbycars und BMW-Fahrrädern können ebenfalls mitmachen. Dafür haben wir Preise“, so Dennis Reska.

Während des zweitägigen Treffens seien ausdrücklich auch Gäste willkommen, insbesondere zur Abschlussparty am Sonnabend.