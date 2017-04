Erste Wiedersehensfeier der Twistringer „Kellerkinder“

Twistringen - Von Theo Wilke. Den „Alten“ in der Stadt waren sie ein Dorn im Auge, aber mehr noch den eigenen Eltern: Vor gut 50 Jahren sorgten die sogenannten Twistringer „Kellerkinder“ für Aufregung, reichlich Gesprächsstoff und Auseinandersetzungen. Pfarrer Adolf Grothaus wetterte sogar von der St.-Anna-Kanzel gegen „Ratten und Wühlmäuse“. Anneliese Surmann kann heute darüber lachen. „Wir waren schon ein bisschen verrufen, wir wurden auch beschimpft“, aber Alkoholexzesse und Randale habe es nie gegeben im früheren Kartoffelkeller von Landwirt Bellersen.

Annelieses Schwester, Jutta Bremer, geborene Meyer, möchte diese Jugendzeit nicht missen. Ebenso wie Manfred Blome. Das Trio hat vor Kurzem die erste Wiedersehensfeier der „Kellerkinder“ nach mehr als 40 Jahren organisiert.

In der Blockhütte vom Gasthaus Zur Penne liegen sich dann 40 Ehemalige in den Armen. Wiedersehensfreude, Tränen der Rührung Zeit, alte Fotos und die „Mucke“. Fast alle von damals sind gekommen, aus Bassum, Harsefeld, Minden, Bremen, Hamburg, und die, die in Twistringen geblieben oder irgendwann zurückgekehrt sind.

Jutta, Jahrgang 1954, zwei Jahre jünger als Anneliese und Manfred, schaut ins Fotoalbum. Sie zeigt auf eine Aufnahme von 1974, auf dem alle drei zu sehen sind: an Heiligabend im Keller (heute Hol-ab-Markt, Bremer Straße). „Das war damals ein Unding, nicht zur Kirche zu gehen“, sagen sie.

Alles beginnt 1967 mit einer Jungen-Clique von der Bremer Straße, gerade aus der Schule raus, noch in der Lehre, suchen sie einen Rückzugsort. „Da haben sich einige Gruppen aus Twistringen getroffen“, so Jutta Bremer. Unter dem Schweinestall machen es sich die jungen Leute gemütlich. Der Lehmboden bekommt Estrich, Möbel holen sie vom Sperrmüll. Umgedrehte Blumentöpfe dienen als Lampenschirme. Sogar eine Carrerabahn und einen Fernseher gibt es.

Manfred Blome: „Wir sind mit einem Bulli nach Bremen gefahren, am Sperrmülltag. Extra nach Schwachhausen, wo die guten Sachen an der Straße lagen.“ Und Anneliese Surmann hat nicht vergessen: „Wir haben alle ganz schön malocht, Decken abgehängt, Strohmatten an den Wänden befestigt. Die Älteren haben auf die Jüngeren aufgepasst. Da war jeden Tag was los. Wir hatten ja zu Hause kein eigenes Zimmer. Wir wollten unsere Musik hören, rauchen, Bier trinken und auf Partys Martini schlürfen.“

1970 sind es schon an die 40 Jugendliche im Alter von 16 Jahre bis Mitte 20. Sie verbringen viel Zeit miteinander. „Damals hatten wir noch keine Computer, kein Internet“, betont Jutta Bremer. In den Elternhäusern hören sie nur: „Macht die Negermusik aus.“ Aber die „Kellerkinder“ wollen keine deutschen Schlager, und schon gar nicht ABBA. Sie stehen auf Hardrock vom Plattenteller. Heiner Tegge legt auf – die Stones, Kings, Beach Boys, auch Led Zeppelin und Jimmi Hendrix.

Alfons „Ala“ Bühler, Schutzpolizist in Bassum, erlaubt sich den Spaß, nach dem Dienst mit dem Polizeiauto vorzufahren. Sofort geht das Gerücht um, bei den Langhaarigen in Jeans- oder Schlaghosen stehe jeden Abend die Polizei vor der Tür.

+ Heiligabend 1974 im „Keller“ (v.l.): Anneliese Meyer (heute Surmann), Manfred Blome und Jutta Meyer (heute Bremer).

Anneliese Surmann stellt klar: „Wir waren Volks- und Realschüler. Manche haben eine Ausbildung begonnen, andere studiert, auch auf dem zweiten Bildungsweg.“ Und ganz stolz: „Aus uns allen ist was geworden. Einige haben sich sogar selbstständig gemacht. Die Kellerzeit hat uns nicht geschadet. Im Gegenteil.“

Die gemeinsamen Ausflüge sind wichtig, das lustige Grillen in der Dehmse oder das Zelten an der Thülsfelder Talsperre. Wenn es zu Hause mal wieder Ärger gibt, fängt die verschworene Gemeinschaft den Einzelnen auf. „Die 68er-Bewegung hat uns geprägt, wenn wir auch nicht so aktiv waren,“ gibt Anneliese Surmann zu.

Ein heute prominenter Twistringer schließt sich in den 1970er-Jahren auch den Kellerkindern an: Reinhold Beckmann, aber nur kurz. „Er war noch zu jung“, sagt Jutta Bremer.

Mit der Zeit lockt der Keller auch junge Leute aus Delmenhorst, Kirchweyhe, Syke oder Bassum an. Als die Twistringer Wirte die Bierverleger unter Druck setzen, den Kellerkindern nichts mehr zu liefern, organisiert Alfons Bühler die Getränke in Bassum.

Anfang der 1970er gründet die Clique einen Freizeitclub. Blome: „Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Verbotenes bringt eben mehr Spaß.“ Um 1974 herum gehen die „Kellerkinder“ auseinander.