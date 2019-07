Outdoor-Yoga für alle

+ Yoga draußen und in Gemeinschaft wird immer beliebter. In Twistringen startet am Samstag das erste Outdoor-Yoga an der Hünenburg. Foto: Mark Lennihan/ dpa-Bildfunk

Twistringen – Zu einer Premiere lädt die Volkshochschule des Landkreises Diepholz für diesen Samstag, 20. Juli, ein: Unter dem Motto „Yoga verbindet“ gibt es an der Hünenburg in Twistringen-Stöttinghausen das erste Yoga-Outdoor-Treffen. Beginn ist um 10 Uhr, das Ende wird gegen 12.30 Uhr sein. Alle, die schon immer mal Yoga kennenlernen wollten, sind eingeladen – ebenso Fortgeschrittene, die Yoga in freier Natur genießen möchten. Zwei versierte Kursleiterinnen geben Einblicke in das Hatha-Yoga und das Kundalini-Yoga: Stefanie Stottrop und Christine Mock stellen beide Formen vor und leiten die Teilnehmer an.