Osterfeuer greift auf 180 Rundballen und einige Autoreifen über

Feier gerät außer Kontrolle

+ © Feuerwehr/Birgit Kathmann 180 Ballen aus Stroh sind beim Brand vernichtet worden. © Feuerwehr/Birgit Kathmann

Ein Osterfeuer der unerfreulichen Art hat sich am Samstag in Scharrendorf ereignet. Dort sind am Abend Rundballen in Flammen aufgegangen.