Ortsfeuerwehr Rüssen ehrt und verabschiedet Heinfried Kolshorn

Rüssen - Die Ortsfeuerwehr Rüssen gehört in Zukunft zum Löschzug West innerhalb der Twistringer Stadtfeuerwehren. Ortsbrandmeister Marco Schütte gab bei der Jahreshauptversammlung am Wochenende einen Einblick in die neue Alarm- und Ausrückordnung, die festlegt, wie viele Einsatzkräfte tagsüber zur Verfügung stehen müssen. So sind bei einem Wohnungsbrand sofort mindestens acht Atemschutzgeräteträger nötig.

Drei Einsätze hatte die Ortsfeuerwehr im vergangenen Jahr. Sie rückte zu zwei Bränden aus und unterstützte die Kreisfeuerwehr beim Jugendzeltlager in Borstel. In den Fachberichten stand unter anderem, dass Rüssen 27 aktive und 13 passive Feuerwehr-Mitglieder hat.

Laut Ortsbrandmeister werden die Rüssener wahrscheinlich am 26. August die Funk- und Fahrübung auf Stadtebene ausrichten. Bereits am 20. Mai werden sich die Brandbekämpfer an den Stadtwettbewerben in Heiligenloh beteiligen. Am 10. Juni sind die Kreiswettbewerbe in Drebber vorgesehen. Im Sommer will die Ortsfeuerwehr das Kreisjugendzeltlager in Aschen besuchen.

Heinfried Kolshorn war 40 Jahre lang Gerätewart der Ortsfeuerwehr. Am Wochenende wurde er offiziell aus dem aktiven Dienst verabschiedet, ebenso wie Hans-Heinrich Cohrs und Karl-Heinz Lehmkuhl. Kolshorn erhielt von Ortsbrandmeister Marco Schütte einen Präsentkorb, verbunden mit dem Dank für seine ehrenamtliche Arbeit, für seinen Einsatz in der Wettkampfgruppe – und „dass er immer den jüngeren Kameraden sein Wissen weitergegeben hat“.

Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen blickte auf 2016 zurück und übermittelte die Grüße der Kreisfeuerwehr, sprach außerdem über die Neustruktur der Feuerwehr mit der gerade beschlossenen Fusion der Ortsfeuerwehren Heiligenloh und Ridderade sowie über die Bildung der Löschzüge West und Ost. Wir berichteten.

Natenstedts Ortsbürgermeister Werner Schütte, auch Sprecher des Arbeitskreises Feuerwehr sowie der Alterskameraden, dankte allen Aktiven für ihren Einsatz in 2016. Er berichtete auch über die Herrichtung des neuen Wanderrastplatzes an der Hunte in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Goldenstedt.

Auszeichnung

Beförderungen: Hella Kolshorn zur Feuerwehrfrau, Jörg Tanger zum Hauptfeuerwehrmann, Sven Schütte zum Hauptlöschmeister

Neuaufnahmen: Jan Rost und Nina Feldmann

Verabschiedung aus dem aktiven Dienst: Hans-Heinrich Cohrs, Karl-Heinz Lehmkuhl, Heinfried Kolshorn (40 Jahre Gerätewart).

Wahlen: Schriftwart Jörg Tanger (Wiederwahl); neuer Gerätewart: Jan-Hendrik Kolshorn