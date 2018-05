Orgel und Saxofon vereint im Tango

Konzert in der Twistringer Kirche

+ © Hoffmeier Die Musiker nutzen die Gelegenheit, vor dem Konzert die Funktionsweise eines Saxofons zu erläutern. © Hoffmeier

Twistringen - Von Anette Hoffmeier. Eine ganz besondere musikalische Spezialität hatte Organist Dietrich Wimmer aus Bruchhausen-Vilsen am Sonntag im Rahmen der Konzertreihe „Orgelschätze plus“, an diesem Tag zugleich „Twistringer Orgelfrühling“, mit in die Martin-Luther-Kirche gebracht: Orgel und Saxofon.