Ohne Führerschein unterwegs - Richter zieht Auto ein

Twistringen / Syke - Von Dieter Niederheide. Auf Antrag der Staatsanwältin wurde im Sitzungssaal des Syker Amtsgerichts ein Angeklagter (35) aus Twistringen von zwei Polizeibeamten durchsucht. Der Strafrichter unterbrach die Hauptverhandlung, alle mussten den Saal verlassen. Grund: Der Angeklagte war gefragt worden, ob er den Fahrzeugschein für sein Auto dabei habe. Er verneinte. Das nahmen ihm Strafrichter und Staatsanwältin nicht ab. Der Angeklagte hatte sich in zwei Fällen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten. Die Durchsuchung war ergebnislos. Allerdings wurden die Beamten im Auto fündig. Am Ende des Strafprozesses ordnete der Strafrichter die Einziehung des Wagens an.

Bereits mehrfach war der aus Albanien stammende Angeklagte, dem ein Dolmetscher zur Seite stand, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorbestraft. Vornehmlich war er 2018 verurteilt worden, zuletzt im Spätsommer vorigen Jahres zu vier Monaten Gefängnis und einer Sperre der Fahrerlaubnis. Trotzdem setzte er sich erneut im August und Oktober ans Steuer. Während er eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis einräumte, behauptete er bei der zweiten, dass ein flüchtiger Bekannter gefahren sei.

Ein Polizist sagte dazu aus, dass der Wagen des Twistringers ihm und einem Kollegen auf der Bremer Straße entgegengekommen sei. Er hätte ihn erkannt. Am Steuer hätte der Angeklagte gesessen. Die Beamten wendeten, verfolgten den Fahrer, hätten ihn aber infolge des Verkehrs aus den Augen verloren. Sie fuhren zur Wohnung in Twistringen. Dort gab der Mann an, er sei den ganzen Tag in seiner Wohnung gewesen. Ein Bekannter habe den Wagen ausgeliehen. Der Polizist will den Angeklagten aber deutlich am Steuer erkannt haben. Sowohl Strafrichter als auch Staatsanwältin glaubten dem Polizisten.

Bei der zweiten angeklagten Fahrt ohne Fahrerlaubnis hätte es sich um eine kurze Probefahrt gehandelt. Diese räumte der Mann ein.

Die Staatsanwältin forderte sieben Monate Gefängnis, eine Sperre der Fahrerlaubnis von zwei Jahren und die Einziehung des Wagens. Der Verteidiger zweifelte an, ob der Polizist den Mandanten tatsächlich im Vorbeifahren hätte erkennen können. Er forderte Freispruch. Der Strafrichter verurteilte den Mann wegen Fahrens ohne Führerschein in zwei Fällen zu acht Monaten Gefängnis mit Bewährung, ordnete die Einziehung des Autos an, dazu eine zweijährige Sperre der Fahrerlaubnis. „Er ist eine Gefahr für die Allgemeinheit dar“, hielt der Richter dem Mann vor und weiter: „Sie sind charakterlich völlig ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen.“

Nicht zuletzt sei die Einziehung eine Maßnahme, um den Verurteilten vor sich selbst zu schützen.

