Twistringen - Im Rathaus der Stadt Twistringen wird am Montag, 3. Juli, um 14 Uhr die Ausstellung „Ohne Angst verschieden sein“ eröffnet. Diese organisiert der SoVD Kreisverband Diepholz im Landkreis.

Zur Eröffnung sind alle interessierten Einwohner herzlich eingeladen. Die Erste Stadträtin Birgit Klingbeil wird die Besucher begrüßen. Einführende Worte gibt es von einem Mitglied des SoVD Kreisvorstandes. Die Ausstellung läuft bis Freitag, 14. Juli.

Die Wanderausstellung zeigt das Leben von Menschen mit Behinderungen und den Umgang der Gesellschaft mit ihnen im Wandel der Zeit. Die vom Niedersächsischen Institut für Historische Regionalforschung zusammen mit den Organisatoren realisierte Ausstellung umfasst den Zeitraum vom Mittelalter über die ersten integrativen Ansätze in den 1970er Jahren bis hin zur aktuellen Frage der Inklusion.

Schwerpunkte sind die Verfolgung und Ermordung behinderter Menschen im Nationalsozialismus sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe heute. Erstmalig werden in dieser Ausstellung historisch-politische mit aktuellen gesellschaftlichen Sichtweisen verknüpft.

Die Bundesrepublik hat sich mit der Unterzeichnung der UN-Konvention verpflichtet, die Inklusion, also die vollständige Einbindung von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft, umzusetzen. In Niedersachsen verläuft dieser Prozess bislang noch schleppend.

Der SoVD setzt sich nachhaltig dafür ein, dass behinderte Menschen mit ihren Bedürfnissen von Anfang an einbezogen und gar nicht erst ausgegrenzt werden. Die Ausstellung „Ohne Angst verschieden sein“ ist ein Baustein, mit dem der Inklusionsgedanken noch weiter in die Öffentlichkeit gerückt werden soll.

Die Ausstellung kann im Rathaus zu folgenden Zeiten besichtigt werden: montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.