25 Jahre Kinder- und Familienzentrum Pusteblume

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Das Gebäude der Pusteblume an der Vechtaer Straße in Twistringen. © Katharina Schmidt

Das Kinder- und Familienzentrum Pusteblume in Twistringen ist 25 Jahre alt geworden. In der Zeit haben sich die Anforderungen an die Erziehungsarbeit stark geändert. Ein großer Geburtstagswunsch der Kita lautet: kleinere Gruppen.

Twistringen – Der Duft frisch gebackener Waffeln zog über den Flur. Aus der Minidisco klang Musik. Kinder tanzten, spielten, lachten und zeigten sich stolz gegenseitig ihre geschminkten Gesichter und Klebetattoos. Im Twistringer Kinder- und Familienzentrum Pusteblume herrschte am Dienstag Feierstimmung. Grund dazu gab’s allemal: Die Kita ist 25 Jahre alt geworden.

Im Sommer gab es bereits ein großes Fest für alle, jetzt am Dienstag dann die interne Geburtstagsfeier. Am Freitag folgt eine Jubiläumsveranstaltung mit geladenen Gästen.

Wie alles begann: Twistringen hatte in den 90ern Bedarf an zusätzlichen Kitaplätzen und suchte einen Träger für eine neue Kita. Die Lebenshilfe konnte sich vorstellen, die Sache in die Hand zu nehmen – aber nur, wenn es passend zu ihrer Philosophie eine integrative Kindertagesstätte würde. So kam es auch. Die Kita wurde auf einem Feld an der Vechtaer Straße gebaut.

Offizielle Schlüsselübergabe am 11. Oktober 1997

Am 11. Oktober 1997 erfolgte die offizielle Schlüsselübergabe für die Pusteblume. Die neue Kita der Lebenshilfe ging mit drei Regelgruppen, einer Integrationsgruppe und drei Nachmittagsgruppen an den Start. Damals bestand das Team aus zwölf Köpfen. Heute ist es doppelt so groß. Das Leitungsduo, Dagmar Beuke-Pölking und Roswitha Hormann, war von Anfang an dabei. Dagmar Beuke-Pölking zunächst als heilpädagogische Fachkraft, Roswitha Hormann schon damals als Leiterin. „Es war für mich von Anfang an klar, dass wir uns nach dem offenen Kindergartenkonzept ausrichten“, erzählt sie.

In der Gegend war die Kita Pusteblume mit diesem Konzept in einer Vorreiterrolle. Offen heißt wortwörtlich: Die Türen zwischen den Räumen sind nicht geschlossen.

Es gibt Stammgruppen, in denen sich die Kinder morgens treffen. Dann wird besprochen, was an dem Tag in den verschiedenen Räumen so los ist. Wird vielleicht Theater gespielt? Ein Buch gelesen? Bewegungsspiele? Laut Dagmar Beuke-Pölking können sich die Kinder aussuchen, wonach ihnen gerade ist, und ihren Platz im Tagesablauf finden – passend zu den eigenen Bedürfnissen und Stärken.

Es sei nicht nur wichtig, die Kinder individuell mit ihren Stärken zu sehen, sondern auch die Mitarbeiter, ergänzt Roswitha Hormann. Daher hätten diese je nach Präferenz unterschiedliche Fachrichtungen, zum Beispiel musische Erziehung oder Bewegungsangebote.

Nicht nur das offene Konzept war vor 25 Jahren neu für Twistringen, sondern zudem, dass die Kinder nicht in den gleichen Räumen gefrühstückt und gespielt haben. Stattdessen gab es auf dem Flur einen abgetrennten Essbereich. Inzwischen können die Jungen und Mädchen ihr Essen in der Cafeteria verputzen. Die wurde 2008/09 angebaut, zusammen mit einem Teamzimmer und einem Raum für eine Hortgruppe.

„Ganztagsangebote? Wo sind denn Oma und Opa?“

Kurz zuvor, 2006, war in der Pusteblume die erste Ganztagsgruppe ins Leben gerufen worden. Nachmittagsgruppen gab es schon vorher, aber keine Gruppen, in denen die Sprösslinge über die Mittagszeit betreut wurden. Bereits 1999 hatte die Kita diese Idee im Rat vorgestellt. „Was wollt ihr? Wo sind denn Oma und Opa?“ So in etwa fielen die Reaktionen aus, erinnert sich Roswitha Hormann. Inzwischen sind Ganztagsangebote aus der Kita-Landschaft nicht mehr wegzudenken. In vielen Familien müssen beide Elternteile arbeiten. Das bemerkt das Team der Pusteblume nicht nur bei den im Schnitt steigenden Betreuungszeiten. Auch bei Angeboten für Eltern stellt es fest: Vielen fehlt die Zeit dafür.

Der Kita ist es wichtig, die Eltern mit in die Kita zu holen und die Familie als Ganzes zu betrachten – beispielsweise durch Angebote wie FuN (Familie und Nachbarschaft), Entwicklungsberatung durch die Frühen Hilfen, Krabbeltreffen, Alleinerziehendentreffen, Workshops und mehr. Seit 2012 ist dieses erweiterte Konzept im Namen verankert: Kinder- und Familienzentrum Pusteblume. „Es wird auch in Zukunft unser Schwerpunkt werden, verstärkt auf die Familien einzugehen“, sagt Hormann.

25 Jahre Pusteblume: Das © entstand im Sommer bei einem großen Fest mit Kindern, Eltern und vielen Gästen. Foto: KITA PUSTEBLUME

Zuletzt hatte Corona dahingehend vieles verhindert. Das offene Konzept war mit den Einschränkungen nicht vereinbar – kein schönes Kapitel in der 25-jährigen Geschichte der Kita, ganz im Gegensatz zur Eröffnung des Waldkindergartens (2004) oder den Anerkennungen zur Bewegungs- und Sprachkita.

Geburtstag ist auch immer Zeit für Wünsche. Was sich das Kitateam vor allem wünscht, sind kleinere Gruppen. 25 Kinder pro Gruppe seien einfach zu viel, betont Hormann – zumal rund 60 Prozent Migrationshintergrund hätten. Hinzu kämen Kinder und drei Jahre und solche mit Auffälligkeiten. „Es ist nicht mehr zu tragen mit 25 Kindern pro Gruppe.“