Öffentliche Parks in Twistringen: Ausschuss stimmt gegen Benutzungsordnung

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Im Reisegarten gab es mehrere Fälle von Vandalismus. Eine Parkordnung hängt dort schon. Muss auch eine Satzung her, um Vergehen besser ahnden zu können? © ks

Vandalismus ist in Twistringen ein Problem. Kann eine sogenannte Benutzungsordnung Abhilfe schaffen? Es gibt Zweifel.

Twistringen – Müll, Zerstörung und Farbschmierereien: In der Vergangenheit ist es in Twistringen wiederholt zu Vandalismus in Parkanlagen, insbesondere im Reisegarten, gekommen. Die Stadtverwaltung hat das zum Anlass genommen, einen Entwurf für eine Satzung über die Nutzung öffentlicher städtischer Bereiche zu erstellen. Der Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Zivilschutz diskutierte am Dienstagabend im Rathaus über diesen Satzungsentwurf – und stimmte geschlossen dagegen.

Die Entscheidung des Ausschusses gilt lediglich als Empfehlung für den Stadtrat, der in der Sache das letzte Wort hat.

Eine Benutzungsordnung könnte unter anderem verbieten, Feuer zu entzünden, Bänke zu demolieren oder demontieren, Pflanzen rauszureißen oder so laut Musik zu hören, dass es andere stört. Selbstverständliche Benimmregeln, möchte man meinen. Aber genau solche Fälle haben sich immer wieder ereignet.

Verbot von Alkohol und anderen Drogen

Von einem Verbot von Alkohol und anderen Drogen ist im Satzungsentwurf ebenfalls die Rede. Die Satzung würde der Verwaltung die Möglichkeit gegeben, Verstöße in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu ahnden. Als möglicher Geltungsbereich sind in dem Entwurf neben dem Reisegarten zum Beispiel der Hochzeitswald und die Hünenburg in Scharrendorf aufgeführt.

Bei dem Entwurf hat sich die Stadt Twistringen an anderen Kommunen orientiert, die bereits ähnliche Satzungen haben. Bisher ist das laut Bauamtsleiter Carsten Werft eher in Süddeutschland der Fall. „Wir stellen das hier erst einmal zur Diskussion“, sagte Werft im Ausschuss. Eine wichtige Frage sei natürlich, wie man so eine Satzung umsetzen könnte. Wer behält das Geschehen in den Parks im Auge? Die Stadt habe nicht das Personal dazu, verdeutlichte er.

Die Verwaltung schlägt daher vor, ehrenamtliche Streetwatcher zu schulen, wie es sie zum Beispiel schon in Stuhr oder Weyhe gibt. Ein Kerngedanke dieses Konzeptes ist es, präsent zu sein, das Gespräch zu suchen und zunächst freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, wenn etwas falsch läuft.

Der Vorschlag mit den Streetwatchern fand im Ausschuss Anklang, wenngleich Zweifel aufkamen, ob sich dafür genügend Freiwillige finden. Conrad Schütte (FDP) befürchtet zudem, Ehrenamtliche könnten ermüden, sollten sie von randalierenden Gruppen angepöbelt werden.

Einen Versuch ist es wert: Der Ausschuss beantragte einstimmig, die Stadt möge Geld in die Hand nehmen, um das Projekt Streetwatcher anzustoßen.

Mit dem Entwurf für die Satzung über die Nutzung öffentlicher Plätze konnten sich die Ausschussmitglieder hingegen nicht anfreunden.

„Ich glaube nicht, dass so eine Satzung nachhaltig etwas ändert“, meinte Marvin Schwenker (CDU). Schlimmstenfalls könnten sich die Verursacher vielleicht sogar denken: Jetzt erst recht.

Gespräche auf Augenhöhe statt Strafen?

„Insgesamt ist das eher ein Strafmaßnahmenpaket“, kritisierte Sylvia Holste-Hagen von den Grünen den Satzungsentwurf. Gespräche auf Augenhöhe seien wichtig. „Und wenn wir Leute immer maßregeln wollen und Verbote aussprechen, dann sind wir nicht mehr mit ihnen im Gespräch.“ Nur miteinander könne man etwas bewegen. „Gibt es überhaupt einen Raum in Twistringen, wo sich Jugendliche ungestört aufhalten und vielleicht mal grillen können? Wir müssen doch auch solche Räume schaffen“, so Holste-Hagen.

Außerdem argumentierte sie: „Ordnungswidrigkeiten sind jetzt schon Ordnungswidrigkeiten.“ Die meisten Szenarien in dem Satzungsentwurf könnten bereits geahndet werden.

Auf das Mitführen von Alkohol trifft das nicht zu. Aber, so fragte sich Holste-Hagen, sollen die Kegelvereine, Wanderclubs und Freundesgruppen, die zum Beispiel den Reisegarten bei gemeinsamen Touren ansteuern, dort nicht mehr ein Bier trinken oder sich eine Flasche Sekt aufmachen dürfen? „Sollen das unsere Parks sein?“

Anja Thiede (CDU) verwies in diesem Zusammenhang auch auf die vielen Veranstaltungen in der Hünenburg, etwa die Hochzeitsgesellschaften, die nach den Trauungen gerne anstoßen.

Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe erklärte, dass all das weiterhin möglich sein solle. Es gehe darum, bei Gruppen, die auffällig werden, eine Handhabe zu haben und denen dann den Alkohol verbieten zu können. „Wir wollen einfach ein Zeichen setzen: Wir können auch anders.“