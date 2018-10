Obstbaum trotzt allen Stürmen

Für Leone Schütte in Mörsen ein Naturwunder / Statt Stamm nur noch Rinde

+ Leone Schütte und Sohn Matthias hängen sehr an diesem uralten Apfelbaum. - Foto: Wilke

Mörsen - Von Theo Wilke. Wenn dieser Methusalem von Apfelbaum erzählen könnte – oder was davon in der Weide von Familie Schütte in Mörsen noch übrig ist: Der Stamm ist hohl. Da haben problemlos zwei Menschen Platz. Der Baum hat bisher alle Stürme überlebt. Selbst ein Blitzeinschlag vor vielen Jahren hat ihn nicht zerstören können. Für Hoferbin Leone Schütte (76) an der Dorfstraße ist er ein Naturwunder. Auch die lange Dürrezeit in diesem Sommer habe der Baum überstanden.