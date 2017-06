„Nur eine Sorte ist langweilig“

Neugierige und Kenner genießen erstes Bierfest

Twistringen - Von Sabine Nölker. Der Wettergott meinte es am Wochenende nicht gut mit der Wirtegemeinschaft, die ihr erstes Bierfest ausrichtete. „Doch die Twistringer haben uns nicht im Stich gelassen“, so Gastronom Janni Iqbal. Auch wenn kein Massenansturm wie auf den vergangenen beiden Weinfesten herrschte, waren die Tische rund um die Theke am Freitagabend dicht besetzt.