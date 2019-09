Noch einige Runden bei 26 Grad

Elisabeth Wellmann (96) treuester Badegast / Saisonende im Schwimmpark

+ Der Vorsitzende des Fördervereins Freibad, Peter Schwarze (2.v.r) und Stellvertreter Peter Jürgens überreichen der ältesten Nutzerin, Elisabeth Wellmann, einen Blumenstrauß. Links: Betriebsleiterin Monika Höfler. Foto: Heiner Büntemeyer

Twistringen - Von Heiner Büntemeyer. Am Freitagabend war es im Twistringer Schwimmpark noch mal so richtig voll, denn es war Abbaden angesagt. Zahlreiche Gäste nutzten die letzte Gelegenheit, in diesem Jahr einmal einige Runden in dem 26 Grad warmen Wasser zu drehen. Andere Besucher waren ohne Badesachen gekommen, weil sie sich in lockerer Atmosphäre bei Bratwurst und Getränken vom Badesommer verabschieden wollten.