„Noch eine Schippe drauf“

Vorfreude auf zweiten Markt im Jubiläumsjahr des Twistringer Strohmuseums

+ Freuen sich auf den zweiten Museumsmarkt am 6. August in Twistringen: Heike Paul und Helmut Beneke. - Foto: Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Glaskunst, Stoffdesign, Gießkeramik, Steinvögel oder auch Glasperlen – was hat dies alles mit dem Twistringer Museum der Strohverarbeitung zu tun? Nun, sehr viel. Denn der zweite Museumsmarkt nach 2015 kündigt sich für Sonntag, 6. August, von 11 bis 18 Uhr auf dem Museumsgelände am Kapellenweg an. „Und wir werden noch eine Schippe drauflegen“, betont Organisatorin Heike Paul. Die Ideengeberin hat damals fest an den Premierenerfolg geglaubt. Seit Januar laufen die Vorbereitungen für die zweite Auflage.