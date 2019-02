Schulkinowochen in Twistringen: Spannendes Programm für alle

Twistringen - Von Theo Wilke. „Licht aus, Film ab“ heißt es, wenn die 15. Schulkinowochen in Niedersachsen starten. Das Twistringer Cinema an der Bahnhofstraße wird im März mit acht Leinwandstreifen dabei sein. Bislang haben sich etwa 280 Schüler und Lehrkräfte angemeldet. Die Frist endet am 1. März.

Der Eintritt kostet 3,50 Euro; Lehrkräfte haben freien Eintritt. Das Schulkino bietet die Chance, aktuelle Lehr- und Lerninhalte durch filmische Stoffe zu vermitteln.

„Gerade weil auch in den neuen sozialen Medien das bewegte Bild allgegenwärtig ist, bietet das hergebrachte kulturelle Medium des Kinofilms Schülern ebenso wie wie Lehrkräften einen schier unerschöpflichen Fundus an Möglichkeiten, um analysierende, reflektierende und kommunikative Medienkompetenzen zu erwerben“, betont Sarah Duve, Geschäftsführerin von Vision Kino - Netzwerk für Film und Medienkompetenz.

Im Mittelpunkt stehen auch gesellschaftskritische Themen. Zum Beispiel im Film „Fannys Reise“ (Frankreich/Belgien), für Jugendliche ab zehn Jahren. Zum Inhalt: 1943 hält sich während der Besatzung durch die Nationalsozialisten in Frankreich Fanny (13) mit ihren Geschwistern in einem Kinderheim versteckt, nachdem es in Paris für Juden zu gefährlich geworden ist. Doch auch im Heim sind die Kinder bald nicht mehr sicher. Fanny wird unfreiwillig Anführerin einer Gruppe von Kindern, mit der sie zur Schweizer Grenze flüchtet. „Fannys Reise“ beruht auf wahren Begebenheiten.

Nicht weniger spannend ist „Was werden die Leute sagen“ (2017, Norwegen) für 9. bis 13. Klassen. Der Film handelt von Nisha, die mit pakistanischen Wurzeln in Norwegen aufwächst. Die selbstbewusste Teenagerin lebt draußen wie ihre norwegischen Freundinnen und Freunde, in der Familie passt sie sich ihren Eltern und dem Verhaltenskodex der pakistanischen Community an. Als der bislang stolze Vater seine Tochter in einer sexuell zweideutigen Situation mit einem Jungen sieht, folgt eine extreme Reaktion. Die Eltern verschleppen das Mädchen nach Pakistan zu Verwandten. Nishas Ungehorsam wird hart bestraft, die zarte erste Liebe als Schande gebrandmarkt, die die Familie gesellschaftlich isoliert und existenziell bedroht. Nisha beugt sich verzweifelt ihren Eltern.

Mit Freundschaft, Schule und Tieren beschäftigt sich „Mein Freund, die Giraffe“ (NL/Belgien/D 2017) für Erst- bis Viertklässler. Dominik lebt mit Eltern und Opa in einer idyllischen Wohnsiedlung. Sein bester Freund ist die sprechende Giraffe Raf aus dem Zoo nebenan, die am selben Tag wie er geboren wurde. Am liebsten verbringt der Junge seine Tage mit Raf, um etwa den langen Hals der Giraffe herunter zu rutschen. Nach seinem vierten Geburtstag freut sich Dominik auf den ersten Tag in der Vorschule und glaubt fest daran, mit Raf in einer Klasse zu landen. Er erfährt, dass Giraffen nicht zur Schule gehen.

In „Hände weg von Mississippi“ (D, 2007) für Zweit- bis Fünftklässler sind die Sommerferien auf dem Land für Emma (10) ein großes Abenteuer, wenn es darum geht, die alte Stute Mississippi vor dem Schlachter zu retten und den Verkauf des Tante Emma-Ladens an eine große Discounter-Kette zu verhindern. Die idealisierte Landidylle bildet den Hintergrund für eine slapstickhafte Komödie.

Mehr Infos

Anmeldung und Filmauswahl unter www.schulkinowochen-nds.de