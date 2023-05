„Nichtstun führt zur Katastrophe“: Vortrag über den Klimawandel im Strohmuseum

Von: Katharina Schmidt

Dr. Katharina Theis-Bröhl bei ihrer Lesung im Twistringer Museum der Strohverarbeitung. © Katharina Schmidt

Die Professorin und Autorin Dr. Katharina Theis-Bröhl sprach im Twistringer Strohmuseum über den Klimawandel und seine Folgen. „Nichtstun führt zur Katastrophe“, verdeutlichte sie. Um die Erderwärmung noch stoppen zu können, müsse der Ausstoß von Kohlendioxid drastisch reduziert werden.

Twistringen – „Wir müssen wirklich zusehen, dass wir die Kurve kriegen. Sonst wird es auf der Erde ungemütlich.“ Die bunten Bildchen auf der Leinwand hinter Dr. Katharina Theis-Bröhl täuschten nicht über den Ernst ihrer Worte hinweg. Sie ist Professorin an der Hochschule Bremerhaven. Am Dienstagabend sprach sie aber nicht vor ihren Studenten, sondern vor den rund 25 Gästen, die zur Lesung „Den Klimawandel verstehen“ ins Twistringer Strohmuseum gekommen waren.

Katharina Theis-Bröhl ist Physikerin. Um komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen, nutzt sie gerne Sketchnotes; eine Kombination aus kleinen Skizzen (englisch: Sketch) und Notizen (Notes). So hat sie es mit grafischer Unterstützung ihrer Tochter, der Designerin Judith Bröhl-August, auch in dem Buch „Den Klimawandel verstehen“ getan. Dieses hat Katharina Theis-Bröhl zusammen mit dem Astrophysiker und Naturphilosophen Harald Lesch sowie der Astrophysikerin Cecilia Scorza geschrieben.

In dem Buch geht es um die Entstehung des Sonnensystems, den Treibhauseffekt, das Klimasystem der Erde – und darum, wie der Mensch das Klima durch die Freisetzung von Kohlendioxid durch durcheinanderbringt.

„Wissenschaftlich herrscht Konsens, dass der Klimawandel menschengemacht ist“, erklärte Katharina Theis-Bröhl am Dienstagabend. Als „Knackpunkte“ des Klimawandels bezeichnet sie die sogenannten Rückkopplungsprozesse. Durch die Erderwärmung würden Prozesse angestoßen, durch die die globale Temperatur noch weiter ansteige. Ein Teufelskreis.

Rückkopplungsprozesse verstärkten Erderwärmung

In dem Buch „Den Klimawandel verstehen“ sind mehrere Beispiele genannt. So führt die globale Erwärmung laut den Autoren zum Beispiel zum Abschmelzen von Eisflächen auf der Erdoberfläche. Schmelze das Eis, werde das Sonnenlicht nicht mehr vom gut reflektierenden Schnee ins Weltall zurückgeworfen, sondern vom Meer absorbiert.

Ein anderes Beispiel: Durch die globale Erwärmung verdunste mehr Wasser. Durch den Wasserdampf – ein Treibhausgas – erhöhe sich die Temperatur der Atmosphäre, was wiederum zu noch mehr Wasserverdunstung führe.

„Ganz wichtig“, so betonte Dr. Katharina Theis-Bröhl während der Lesung im Strohmuseum, seien die Moore. In ihnen sei doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert als auf allen Wäldern der Welt. Allerdings würden die Moore im Vergleich nur ein Zehntel der Fläche einnehmen. Bei der Wiedervernässung von Mooren „müsste noch mehr passieren“, findet die Professorin.

Überflutungen und Wetterextreme

„Jetzt wird es ungemütlich auf den Folien“, sagte sie, bevor sie Informationen über Auswirkungen des Klimawandels auf die Leinwand warf. „Ein massiver Anstieg des Meeresspiegels hätte insbesondere für niedrig liegende Küstenregionen katastrophale Überflutungen zur Folge“, war dort unter anderem zu lesen. „Gut, Twistringen würde nicht betroffen sein“, stellte Theis-Bröhl mit Blick auf eine Karte der gefährdeten Gebiete fest. „Aber Bremen liegt schon an der Grenze.“

Weitere Szenarien sind Wetterextreme, Trinkwasserknappheit in einigen Regionen der Welt oder das Aussterben von Tierarten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit eine Heißzeit mit unkontrollierbaren Folgen herbeiführe, „die ist nicht klein“, warnte Theis-Bröhl. Es müsse etwas passieren. Und zwar schnell. „Nichtstun führt zur Katastrophe.“

Jeder Einzelne könne etwas bewirken. Vor allem aber müsse sich politisch und in der Wirtschaft einiges ändern, schilderte die Professorin. Jahrzehntelange Untersuchungen würden einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem Wirtschaftswachstum zeigen. Demnach müsste das Wirtschaftswachstum gestoppt oder vom CO₂-Ausstoß entkoppelt werden. Neue Techniken würden zwar häufig zu mehr Effizienz führen – allerdings auch zu mehr Konsum.

Der Anteil von CO₂-Emissionen in Deutschland an den weltweiten Emissionen liegt bei rund zwei Prozent. Selbst wenn ganz Deutschland aufhören würde zu atmen und zu produzieren, würde es kaum einen Unterschied machen, merkt ein Zuschauer zum Ende der Vortragsveranstaltung kritisch an.

Deutschland sei bei der Industrialisierung Vorreiter gewesen, entgegnete Dr. Katharina Theis-Bröhl. „Deswegen sollten wir jetzt auch Vorreiter sein.“ Außerdem: Im Vergleich zu anderen Ländern mache Deutschland gar nicht so viel für den Klimaschutz. Dänemark oder Großbritannien seien da zum Beispiel schon weiter.

„Da ist bei uns noch viel Luft nach oben“, stellte Theis-Bröhl fest. „Letztlich müssen wir unsere planetaren Grenzen akzeptieren.“