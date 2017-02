Nichts tun ist der falsche Weg

Twistringen - Von Sabine Nölker. Es ist erstaunlich, wie viele Frauen trotz guter Ausbildung und eines festen Arbeitsplatzes über Jahre für ihre Kinder zu Hause bleiben.

Doch irgendwann, spätestens, wenn die Kids im Teeniealter sind, möchten sie zurück in den Beruf. Dass dies gar nicht so unmöglich und schwer ist, machten Susanne Hoyer und Kirstin Hinken von der Bundesagentur für Arbeit am Mittwochmorgen im Rathaus in Twistringen deutlich. Unter dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann?!“ hatten die Gleichstellungsbeauftragten Heike Harms (Twistringen) und Christine Gaumann (Bassum) zum Infofrühstück „Zurück in den Beruf“ eingeladen.

Ein Dutzend Frauen beteiligten sich. Schon bei der Vorstellungsrunde wurde schnell klar, dass Susanne Hoyer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, und Kirstin Hinken, deren Bereich bei der Bundesagentur für Arbeit im Arbeitgeberservice ist, genau die richtigen Referentinnen waren. „Die Firmen finden nur schwer oder gar keine Azubis, und auch Mitarbeiter werden händeringend gesucht“, so Hinken.

Wie der Neustart gelingen kann, wie Arbeit und Familie in Einklang gebracht werden kann und wo Frauen Unterstützung finden, zeigte Hoyer auf. Dazu gehöre, sich seine Ziele selber zu formulieren. Bei der Berechnung der möglichen Arbeitszeit spielen unter anderem die Unterstützung aus der Familie, Hort- und Tagesmütterangebote sowie manchmal auch Pflegeangebote eine wichtige Rolle. Wie kann ich alles gut organisieren, damit ich Zeit habe, meinem Beruf nachzugehen? Wieviel Zeit bin ich bereit, in den Arbeitsweg zu investieren? Möchte oder kann ich bis zur Rente in meinem erlernten Beruf weiter arbeiten, sollte ich umschulen? Wo liegen die eigenen Stärken und Schwächen? Diese Fragen sind zu beantworten.

Alle anwesenden Frauen möchten wieder in den Beruf einsteigen oder sich verändern, nur die Situationen sind grundverschieden. Einige sind seit 16 Jahren aus dem Beruf raus, für andere ist der erlernte Beruf nicht mehr vorstellbar.

Auch ein unflexibler Arbeitgeber wurde genannt. Dieser wolle die Betroffene nur ganztags und nicht täglich für wenige Stunden beschäftigen.

„Da ich keine Familie vor Ort habe, die die Kinderbetreuung übernehmen kann, müsste täglich der Hort oder die Tagesmutter in Anspruch genommen werden. Das wollen wir aber nicht.“ Hinzu komme, dass ihr Ehemann viel beruflich unterwegs sei, auch über Tage.

Von den Referentinnen erfuhren die Anwesenden, dass viele Unternehmen umdenken, da es einen Mangel an Fachkräften gibt. „Aber eben nicht alle.“

Die Bundesagentur für Arbeit bietet Unterstützung an, alle Möglichkeiten gemeinsam mit einem Berater oder einer Beraterin auszuloten. Beratungsangebote in Form von Vorträgen oder Kursen können ebenso hilfreich sein. „Nichts tun und sich nicht bewerben, das ist der falsche Weg“, gab Hinken zu bedenken.

