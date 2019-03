Frauen-Kultur-Frühstück in Twistringen mit mehr als 65 Zuhörerinnen gut besucht

Nicht auf der Welt, um anderen zu gefallen

+ © Nölker Gut gelaunte Teilnehmerinnen beim Frauenfrühstück in Twistringen. © Nölker

Twistringen – „Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere mich haben wollen.“ Mit solchen Weisheiten unterhielt Heidrun Kuhlmann beim Frauen-Kultur-Frühstück am Samstagvormittag im Rathaus Twistringen ihre Zuhörerinnen. Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms hatte gemeinsam mit Helga Lange als Vorsitzende der Landfrauen für ein perfektes Rahmenprogramm gesorgt. Für das Frühstücksbüfett war an diesem Morgen Anja Thiede zuständig.