SV Marhorst feiert 75. Geburtstag

Von: Sabine Nölker

Läuten die große Sportwoche ein: Peter Tegeler und Karin Brinkmann. © Sabine Nölker

Sportwoche beginnt am Sonntag mit einem Empfang

Marhorst – 75 Jahre SV Marhorst – ein Grund für den Vorstand um den Vorsitzenden Peter Tegeler, ein einwöchiges Fest für alle Marhorster und umzu zu organisieren. Der Startschuss erfolgt am Sonntag um 11 Uhr mit einem Festakt. Ende ist am Samstag, 24. Juni mit einer großen Zeltfete. Dazwischen gibt es eine ganze Woche Fußball zu sehen.

Nach dem 2. Weltkrieg begann das Leder auch in Marhorst wieder zu rollen. 1947 spielte man auf Kopfsteinpflaster zwischen der St. Marienkirche und dem Lokal Lehmkuhl. Nachdem bei einem Spiel durch einen Schuss das Firmentransparent zertrümmert wurde, fasste man den Entschluss, einen besseren Sportplatz zu errichten.

1948 beschloss eine Gruppe unter der Leitung von Paul Respondek, Heinrich Jürgens, Hubert Lehmkuhl, Heinrich Hanschen und Anton Kuhlmann, einen Sportverein zu gründen. Jürgens übernahm den Vorsitz, Respondek das Amt des Kassen- und Schriftführers. Er war es auch, der der durch vorbildliche Jugendarbeit den Grundstock für spätere Erfolge setzte, ist in der Chronik zum 40-jährigen Bestehen zu lesen.

1949 wurde der Sportplatz gebaut

Zum Festakt am Sonntag werden neben Bürgermeister Jens Bley und Ortsbürgermeister Andreas Beuke auch Vertreter des Kreissportbundes, des Niedersächsischen Fußballverbands und des Turnkreises Diepholz erwartet. Außerdem sind Vertreter der Nachbarvereine, der ortsansässigen Vereine und alle Mitglieder, die mehr als 50 Jahre im Verein sind, sowie die Gründungsmitglieder der Gymnastiksparte anwesend.

Doch zurück zu den Anfängen. Im Jahr 1949 wurde dem jungen Sportverein von der Gemeinde ein Stück Schulland für die Errichtung eines Sportplatzes zur Verfügung gestellt.

Mit der Saison 1949/50 begann der Spielbetrieb mit zunächst einer Herrenmannschaft. 1950/51 nahmen auch eine Jugend- und eine Schülermannschaft am Spielbetrieb teil.

Heute stellt der SV Marhorst zwei Herren-Mannschaften, die Bambinis, eine Damenmannschaft in der Spielgemeinschaft mit dem SV Mörsen-Scharrendorf, sowie in der Jugendspielgemeinschaft Twistringen-Mörsen-Marhorst Kinder jeder Altersklasse und nicht zuletzt in der gleichen Spielgemeinschaft Ü32-, Ü40-, und Ü50-Herren-Mannschaften. Aktuell steigt gerade die 1. Herren von der Kreisklasse in die Kreisliga auf, und bei den Jugendmannschaften stehen die B2 und U12 am Sonntag in Nordwohlde im Kreispokalfinale.

Neben Fußball gibt es Gymnastik, Tennis und Kampfsport

Doch der Sportverein Marhorst und seine 650 Mitglieder sind nicht nur im Fußball unterwegs. Seit 1979 gehört die Sparte Gymnastik und seit 1985 die Sparte Tennis dem Verein an. Auch eine Kampfkunstsparte gibt es. Die Geschicke werden von Tegeler, seinem Stellvertreter Eckhard Brinkmann, Schriftführerin Karin Brinkmann sowie Kassenwart Ansgar Wilkens geleitet.

Gemeinsam laden sie nun zur großen Sportwoche ein. Nachfolgend das Programm:

Sonntag, 18. Juni

11 Uhr: Offizieller Empfang. Nach dem offiziellen Teil, der musikalisch von Naomi Mbiyeya umrahmt wird, können sich die Gäste an einem Imbiss und kühlen Getränken erfreuen. Eine große Fotoausstellung ist im Clubhaus zu sehen.

15 Uhr: Letztes Saisonspiel der 1. Herrenmannschaft.

Montag, 19. Juni

ab 17 Uhr Freundschaftsspiele der Jugendmannschaften

Dienstag, 20. Juni

ab 18 Uhr Freundschaftsspiele der Jugendmannschaften

Donnerstag, 22. Juni

ab 17.30 Uhr Freundschaftsspiele der Jugend

Freitag, 23. Juni

ab 18 Uhr Turnier für Freizeit- und Thekenmannschaften

Samstag, 24. Juni

ab 13.30 Uhr Krombacher-Kreispokal-Endspiele für die Ü50, Ü32, Ü 40, Damen und Herren.

ab 20 Uhr Zeltfete mit Livemusik der Twistringer Band Painters Garage.